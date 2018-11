Jorge Glas no irá al HCAM, en Quito; la primera vez fue humillado y vejado, alerta su esposa (AUDIO)

Audio Noviembre 30 - Cinthia Díaz



"La salud de mi esposo cada día está deteriorándose más", enfatiza Cinthia Díaz y pide ayuda Cinthia Díaz, esposa del ex Vicepresidente Jorge Glas, en declaraciones para Ecuadorinmediato, explicó las razones por las que la ex autoridad no quiere que le trasladen hasta el Hospital Carlos Andrade Marín (HCAM), en la ciudad de Quito, relatando que, en la primera ocasión que fue llevado, a inicios de noviembre, fue humillado y vejado en la casa de salud. Por ello, insiste en que quiere que lo lleven a la cárcel 4, en la capital ecuatoriana, en donde existen mejores condiciones. Jorge Glas ha dicho que continuará en su huelga de hambre, reveló.

“La salud de mi esposo cada día está deteriorándose más por la huelga de hambre y por las dolencias que padece”, informó la esposa del ex Vicepresidente, quien dijo estar “muy preocupada” por lo que hoy en día vive Glas.

“Es una situación que se escapa de nuestras manos, pero tenemos que seguir pidiendo que alguien se pronuncie a favor del pedido que está haciendo mi esposo”, sostuvo al tiempo de insistir en que los derechos de su esposo han sido vulnerados.

Cuando se le consultó sobre cómo vivió Glas y su familia el traslado al Hospital Carlos Andrade Marín, en la ciudad de Quito, a inicios de noviembre, Cinthia Díaz relató: “Estaban más policías que personal médico, fue algo terrible, todo el día incomunicado, no sabía nada de él”.

“Tres personas armadas totalmente, encapuchadas, adentro de la habitación de él, una persona quería entrar al baño para que él se bañe o para estar pendiente de sus necesidades, es algo terrible, la humillación, las vejaciones que hicieron, fue algo horroroso”, describió.

El médico no quiso atender a Glas como debía hacerlo en base a sus enfermedades y por la huelga de hambre, denunció Díaz.

“Pidió que lo evalúen por el tránsito intestinal, pero el médico le dijo que no porque ya le habían dado de alta a las cuatro de la tarde. Lo único que le hicieron fue ponerle un suero, hacerle un examen de sangre, darle de comer y nada más, regresarlo a Latacunga, aparte de las humillaciones”, insistió.

Ya de regreso a la cárcel de Latacunga, varias personas, incluidos voceros de la Defensoría del Pueblo constataron qué ocurría con Jorge Glas.

“Las personas de la Defensoría del Pueblo han estado monitoreando este proceso, pero han constatado lo que conlleva tenerle a mi esposo ahí por la calidad de su salud, por las enfermedades que padece y dada la huelga de hambre, se le bajan más las defensas, él está muy mal, sufre mareos crónicos, tiene dolores crónicos también, por el medicamento que se pone por la espondilitis anquilosante, le bajan las defensas y está propenso a cualquier cosa, a contagiarse”, alertó.

Díaz añade que los informes médicos, proporcionados al Ministerio de Justicia, ratifican la grave situación que vive Jorge Glas.

“El Gobierno ya lo sabe, todo el mundo sabe, tiene conocimiento de la gravedad de la salud de mi esposo, la verdad es que lo veo muy mal cada día”, insistió.

Al ser consultada en Ecuadorinmediato sobre la decisión del Ministerio de Justicia de trasladar a Jorge Glas al Hospital Carlos Andrade Marín, en Quito, Cinthia Díaz respondió: “La medida que él ha tomado, de una manera pacífica, de reprochar todo el proceso que se ha llevado no ha habido garantías, en ningún monto, como fue su traslado al HCAM (en noviembre) para volver a padecer lo mismo ¿para qué lo van a llevar? No hay garantías, no hubo garantías”.

“Él está pidiendo que sea trasladado a la cárcel 4 simplemente es porque allá sí hay garantías por su salud y su estado físico, en Latacunga está padeciendo mucho, no hay condiciones para él por su enfermedad y por él, como ser humanos”, acotó.

Cinthia Díaz hizo un llamado para que se pronuncien sobre esta situación y sea trasladado a la cárcel 4 en Quito.

“Allá se garantiza su salud, aparte, él tiene otros procesos que tiene que defenderse, lo han dejado en indefensión, sus abogados están en Quito, el médico está en Quito. En Latacunga no cumplen con todas las condiciones para que, Dios no permita, una emergencia por su estado de salud, que cada día se está agravando más, no es posible que trasladen médicos para revisarlo allá, pudiéndole tener en Quito”, aseguró.

El temor de la familia Glas es que sea trasladado, en esta ocasión, al HCAM y después, otra vez, sea llevado a Latacunga; por lo que piden que reciba atención médica, pero sea ingresado a la cárcel 4 en la ciudad de Quito.

“Por su salud, por la enfermedad que padece, por la medicina que se pone, por él mismo, él sufre no solo de espondilitis anquilosante, de algunas enfermedades, que son crónicas”, aseveró.

Jorge Glas continuará en la huelga de hambre, así le ha confesado a su esposa, Cinthia Díaz, quien detalló lo conversado: “He hablado con él (le he dicho) ya mi amor, deja esto, pero me dice que no, que él va a seguir firme, mis hijos también le mandan a decir, nuestros amigos, coidearios, el pueblo, en general, yo le transmito esto, pero a él le duele mucho, me dice: pero no hay garantías”.

Al momento, Díaz no ha recibido ninguna respuesta “ni negativa ni positiva” sobre su pedido para ser recibida por el Presidente de la República, Lenín Moreno.

“Se han pronunciado algunos organismos (internacionales) pero han hecho caso omiso, estamos esperando qué pasa con el tema que está siguiendo mi suegra allá, tengo que seguir luchando, mi familia por mi esposo”, concluyó.

Ecuadorinmediato

(PAY)