Gobernador de Tungurahua inscribe "Proyecto Ciudadano Más" en CNE

"No soy candidato, no estoy afiliado a ningún partido. Candidatos saldrán de aprobación ciudadana", dijo Miembros del Proyecto Ciudadano Más se presentaron en el auditorio del Consejo Nacional Electoral de Tungurahua para efectuar la inscripción pública que le da vida legal a la organización impulsada por Juan DeHowitt, gobernador de la provincia. "Partidos y movimientos me buscaron para que sea candidato y dije que no, porque primero se debe preparar el camino y construir la herramienta para que los ciudadanos adecenten la política", dijo DeHowitt al explicar la razón por la que propuso crear el movimiento.