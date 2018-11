En Parlamento Europeo, madre de Jorge Glas pide "misericordia" para ex Vicepresidente

A Norma Espinel lo acompañó Rafael Correa en encuentro con parlamentarios El ex Presidente de la República, Rafael Correa, junto a madre del ex Segundo Mandatario, Jorge Glas, acudió al Parlamento Europeo para mantener reuniones y explicar la situación que atraviesa la ex autoridad. Norma Espinel, de 81 años, pidió "misericordia" para su hijo, que está recluido en la cárcel de Latacunga en medio de una huelga de hambre.