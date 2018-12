ALERTA: Fernando Balda nunca fue asambleísta principal o alterno (DOCUMENTOS)

Asambleísta Amapola Naranjo, con documentos certificados, comentó que este nunca fue electo Fernando Marcelo Balda Flores, víctima en el caso de secuestro en su contra, ha sido reconocido y tratado como exasambleísta en varios medios de comunicación, sin embrago, este nunca fue electo o titularizado como legislador. Esto lo dio a conocer la parlamentaria, Amapola Naranjo, quien pidió documentos certificados al Consejo Nacional Electoral CNE y a la Asamblea Nacional.

Naranjo explica que tras la entrega de esta información se demuestra que este “nunca fue asambleísta principal o alterno”. Comentó que pidió al CNE y a la Asamblea se entregue una “certificación e la cual indique en qué fecha se posesiono el señor Fernando Balda”. Sin embargo esto no se pudo entregar.

Las razones del CNE son que: “la información requerida no reposa en los archivos del CNE”, “el referido ciudadano fue candidato a Asambleísta Nacional por el Partido Sociedad Patriótica” y “la Coordinación Nacional de Seguridad Informática y Proyectos Tecnológicos Electorales no dispone de esa información”. Esto concluye que los datos de posesión de asambleísta de Balda no existen en el Consejo Electoral.

Asimismo la Asamblea entregó información similar sobre este caso y dice: “el Archivo General no ha recibido transferencias de documentos que contengan información sobre la fecha de posesión del Sr. Fernando Balda, como asambleísta principal o alterno en el período 2009-2013”.

En un comunicado emitido por Naranjo se dice que: “sin existir documentación emitida por la entidad correspondiente sobre la posesión del señor Balda, la realidad determina que este nunca fue convocado o titularizado como asambleísta”.

“Todo indica que el título de ex asambleísta, que tanto algunos medios de comunicación como el señor Balda se atribuye, arrogándose funciones, es para otorgarle un estatus que no le corresponde”, finalizó Naranjo. (BGV)

Fuente: Asambleísta Amapola Naranjo/ Ecuadorinmediato