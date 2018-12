Hinchada de LDU-Q no podrá asistir a partido contra Emelec en Guayaquil

Esta decisión se daría para "preservar la seguridad en la zona" La mañana de este sábado, el Gerente comercial de Liga Deportiva Universitaria de Quito, Diego Castro, informó que la hinchada liguista no podrá asistir el día de mañana al estadio George Capwell de Guayaquil para presenciar el duelo ante Emelec. Esta medida obedecería a una disposición de la Intendencia del Guayas que buscaría prevenir desmanes y preservar la seguridad en el sector.

Castro denunció lo ocurrido por medio de su cuenta de Twitter y señaló que esta noticia le llegó al momento de reservar las entradas para el equipo visitante: “Después de haber informado, por parte de Emelec que tenían entradas ‘reservadas’ para la hinchada visitante, la barra de Liga solicitó el número de cuenta para hacer el depósito respectivo y confirmar la compra de las mismas”.

De igual manera, calificó esta decisión como algo lamentable y que no permitirá que los aficionados del equipo quiteño disfruten uno de los partidos más importantes del año: "Lamentablemente, según la versión de la taquilla de Emelec, comunican que a último momento, la intendencia de policía, decidió que no se vendan entradas para la hinchada de Liga porque el Capwell está en ‘zona regenerada’ y prefieren que no hayan visitantes para preservarla”.

Esta medida desató un amplio debate en redes sociales, en el cual, varios hinchas del equipo ‘albo’ han mostrado su descontento por esta decisión e incluso han pedido a la dirigencia de su club, que en el caso de haber final entre ambos clubes, la medida sea similar para los fanáticos del 'Bombillo'.

(PF)

Fuente: Ecuavisa – Ecuadorinmediato