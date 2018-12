Pablo Repetto asegura que LDU-Q y Emelec llegan en igualdad de condiciones, "queremos ser campeones directos"

Hoy ambos equipos se miden en el estadio George Capwell, siendo el cotejo más vistoso de la fecha Por la fecha 21 del Campeonato Nacional de Fútbol Liga de Quito y Emelec se disputarán el primer lugar en la tabla d posiciones. Por ahora los eléctricos se encuentran a dos puntos por encima de Liga. Para Pablo Repetto, técnico de los albos, ambos equipos llegan en igualdad de condiciones e indicó que su objetivo es quedar campeones directos y no disputar una final.

“Yo no quiero hablar de una final o supuesta final, no pienso en eso (...). No tenemos otro objetivo que ganarle a Emelec y ser campeones directos, es la última chance que tenemos”, dijo Repetto. Liga de Quito espera conseguir un buen resultado que pueda quitar el invicto de Emelec y les permita ascender al primer lugar de la tabla.

Solo faltan dos fechas para que ña segunda etapa del campeonato se termine y por hora Liga de Quito es finalista directo debido a su primer lugar en la primera etapa. Tras esta fecha Emelec se tendrá que medir contra Técnico Universitario y Liga de Quito jugará contra delfín estos serán los últimos cotejos en la segunda etapa que ambos clubes deberán disputar.

El equipo titular que manejaría el orientador táctico uruguayo sería con: Adrián Gabbarini; José Quintero, Franklin Guerra, Kevin Minda, Christian Cruz; Jefferson Orejuela, Edison Vega; Anderson Julio, Jhojan Julio, Julio Angulo; Martínez Borja. Juan Luis Anangonó está en duda por lesión, Guerrero descartado. “Por los jugadores que no estarán, puede ser que nos cueste, pero confiamos en el plantel que tenemos para ganar esta segunda etapa”. (

Emelec se concentró en el Complejo de Samanes para preparar el duelo de este domingo 2 de diciembre. Para los azules una victoria será suficiente para ganar la segunda etapa y clasificar a la final del campeonato nacional. (BGV)

Fuente: Fanático/ Twitter/ Ecuadorinmediato