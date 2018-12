Tras decisión de INTERPOL, Rafael Correa tiene "la certeza de que este asunto se va derrumbando", revela su abogado

Caupolicán Ochoa insistió en que organismo internacional considera que difundir alerta roja "atentaría con derechos humanos universales" El abogado del ex Presidente Rafael Correa, Caupolicán Ochoa, insistió en que INTERPOL ha establecido que ordenar una alerta de difusión roja en contra del ex Mandatario "atentaría con los derechos humanos universales". Recalcó que Correa está convencido en que "este caso (plagio a Fernando Balda) se va desnudando como la infamia que es".

Según Ochoa, las razones por las cuales INTERPOL rechazó el pedido de difusión de alerta roja en contra del ex Presidente de la República “es porque aquello podría contravenir los derechos humanos”.

“Estas garantías de carácter constitucional y legal que, lamentablemente, no fueron respetadas en Ecuador, sí han tenido eco en esta organización internacional, luego del examen que han realizado, de los expedientes que les llegaron remitidos, tanto por la Corte Nacional, cuanto por la Fiscalía General del Estado, la INTERPOL ha decidido no hacer caso de la petición de difusión de la alerta roja y abstenerse de proceder a la captura del señor ex Presidente", amplió.

El abogado del ex Mandatario sostuvo que la razón que ha sido aludida por el organismo “es que tomar una medida de esta naturaleza atentaría con los derechos humanos universales”.

“Lamentablemente, en Ecuador se afirmó de que esto no era verdad, de que se trataba de una defensa del economista Correa, no obstante, ahora, todo lo que nosotros afirmamos ha sido confirmado con documentos oficiales”, insistió.

Según detalló, el criterio de Correa “es la certeza de que este asunto se va derrumbando, de que este caso se va desnudando como la infamia que es”.

“Como este acto de aberración y morbosidad política, de persecución y de desquite y que la certeza cada vez mayor que los organismos internacionales, a los cuales está llegando el conocimiento de este proceso, van a haber decisiones absolutamente contrarias a las decisiones ecuatorianas, que avergonzará a la administración de justicia ecuatoriana”, insistió.

Con información de Unsión TV, Red Informativa y Ecuadorinmediato

(PAY)