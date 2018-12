Fiscal Fabián Salazar desmiente a Presidente Moreno: "No soy político, jamás he estado al lado del Gobierno del ex Presidente Rafael Correa"

Audio Diciembre 06 - Fabián Salazar



Recordó que vinculó a Rafael Correa a caso de Froilán Jiménez: "Sufrí un montón de ataques", mencionó El Fiscal Fabián Salazar, en declaraciones para Ecuadorinmediato, dijo estar sorprendido por las declaraciones del Presidente de la República, Lenín Moreno, quien lo acusó de mantener vínculos con el ex Jefe de Estado, Rafael Correa, insistiendo en que él no es político y que "jamás" ha estado al lado del régimen correísta. Sobre su accionar en la recolección de evidencias de la cámara oculta en Carondelet, Salazar sostuvo que actuó por delegación de Fiscalía General y llevó consigo a la inspección a delegados de Presidencia y los mejores peritos del país.

“Me sorprenden las declaraciones del señor Presidente”, sostuvo el Fiscal, quien explicó que su actuación correspondió a una delegación, pues, al ser un tema de fuero de Corte Nacional de Justicia, le competía atenderlo al Fiscal General.

“Han pasado dos fiscales, tres fiscales después de lo sucedido, lo único que hizo este Fiscal fue un acto urgente, donde se lograron tomar las evidencias necesarias, las mismas que fueron tomadas para ser explotadas, a través de las respectivas experticias”, dijo.

Comentó que, una vez que obtuvo los elementos e indicios del caso, “se dio paso a que esto se remita a los peritos, que son los expertos del tema”.

“No obstante, este Fiscal dejó de pertenecer a esa unidad y quedó con otro fiscal a fin de obtener los resultados, es decir, que yo, imposible, podría adelantarme o dar un resultado acerca de este tema”, indicó.

Salazar recordó que se trasladó al Palacio de Carondelet por pedido de la Fiscalía General del Estado y por la denuncia presentada por la Presidencia del Ecuador.

“Estoy acostumbrado a hacer un trabajo profesional, no me debo nadie, no soy político, lo que hecho es enfrentarme sin miedo a los temas”, enfatizó.

Para prevenir y tener seguridad en la investigación, Salazar pidió que lo acompañen miembros de la Presidencia de la República.

“Se encontró la cámara, es verdad, nadie lo puede negar, estaban conectada a la base de la energía, nadie lo va a negar, para eso fuimos con peritos, con profesionales, creo que los mejores del Ecuador, no obstante, este Fiscal dispuse que nos acompañen miembros de la Presidencia a fin de que ellos constaten y observen cómo estaban las evidencias que cogimos”, enfatizó.

Las evidencias recolectadas fueron remitidas a Criminalística para que se dé el tratamiento respectivo, sumó el Fiscal e insistió que el Fiscal General es el encargado de formular o no cargos, teniendo los elementos del caso, realizar o no una investigación.

“Las investigaciones se realizan con los elementos necesarios, actué por delegación y lo que hice fue un acto urgente por delegación. Recordemos que el señor Rafael Correa fue Presidente de la República, entonces, hubiera tocado fuero de Corte”, insistió.

Al ser preguntado sobre si tiene algún tipo de vínculo con el ex Presidente Rafael Correa, tal como lo denunció el Primer Mandatario, Lenín Moreno, el Fiscal Salazar respondió: “Soy claro, primero, no soy político, jamás he estado al lado del Gobierno del ex Presidente”.

“Vínculo sería haber trabajado con el ex Presidente, me imagino yo, si es que eso es vínculo, porque vínculo familiar, no tengo, vinculo de amistad, no tengo, no sé cuál sería el vínculo que establece (el Presidente Moreno)”, consultó.

Recordó, además, que “en el caso de Froilán Jiménez, tomé la decisión de vincular al Presidente de la República y sufrí un montón de ataques, que no me perjudican porque sé el trabajo que hago”, acotó en referencia al pedido de audiencia de formulación de cargos para que se vincule a Rafael Correa a la investigación por el asesinato del uniformado el 30 de septiembre del 2010; finalmente, el ex Mandatario fue excluido de la pesquisa.

“No tengo miedo de actuar, ustedes lo han visto, mi trabajo es enfrentar las cosas sin miedo y tomar las decisiones necesarias con conocimiento de causa, para no tener miedo, hay que tener conocimiento, eso es lo principal en un proceso”, expresó.

“Descarto los vínculos porque permitir los vínculos en la justicia es lo que lleva a resultados nefasto”, acotó.

Finalmente, Salazar insistió en que no es un perito experto eléctrico, “soy un Fiscal”, que recolecta evidencias para obtener los elementos necesarios y poder o no actuar en un proceso.

“Después de lo que sucedió eso, me cambiaron de unidad, estuve en otra unidad, recordarán que estuve de Fiscal Provincial, eso quedó en mano de otra señora Fiscal, si hay los elementos necesarios, lo que se debe hacer es instruir y formular cargos sin miedo”, concluyó.

Ecuadorinmediato

(PAY)