Alcalde de Guachapala deja cargo para postular por mismo puesto en Paute

Insribirá candidatura en próximos días y aprobación estará en manos de Junta Electoral En las próximas elecciones seccionales de la provincia de Azuay se daría un caso particular. En vista de que la reelección indefinida ya no es posible tras los resultados de la consulta popular de febrero, el alcalde de Guachapala, Raúl Delgado, se postulará para el mismo cargo pero en el cantón vecino de Paute. Ayer 5 de diciembre renunció ante el Concejo Cantonal.

En el artículo 95 del Código de la Democracia se dispone que para ser candidato a alcalde se requiere “haber nacido o vivido en la respectiva jurisdicción por los menos durante dos años de forma ininterrumpida”, aspecto que, según Delgado, cumple sin problemas porque nació en Paute y vivió allí parte de su juventud. Hasta 1995 Guachapala fue una parroquia de Paute y luego se cantonizó.

Dice que tiene “grandes posibilidades de llegar” y que no hay una norma expresa en la que se prohíba ser alcalde de una población luego de haber sido electo en dos periodos consecutivos en otra.

Para Jorge Moreno, de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Cuenca, esto evidencia un “vacío legal”, pues no hay norma en la que se diga que una autoridad de elección popular deba residir en la jurisdicción en la que fue electo.

Delgado espera inscribir su candidatura en los próximos días y la aprobación estará en manos de la Junta Electoral del Azuay. El vocal Lizardo Shagui comentó que aunque el tema puede ser legal tendrá que analizarse con base en la ley electoral.

Raúl Delgado, tras retornar de Estados Unidos a donde emigró en busca de mejores días, se candidatizó a la Alcaldía de Guachapala, y en este cargo permaneció durante nueve años y cuatro meses consecutivos hasta ayer que presentó su renuncia.

De momento quien asumiría la Alcaldía de Guachapala, en cumplimiento a lo que establece la ley, será el vicealcalde Paulo Cantos, sin embargo, Delgado comentó que él tambien renucniaría. "Tengo entendido que tiene aspiraciones de candidatizarse para los próximos comicios, y entonces será el Concejo Cantonal el ente que tome la resolución pertinente", dijo.

"Hemos analizado durante un año el tema de postular en Paute, se hicieron sondeos y hemos tenido una buena acogida, sin que por ello hayamos descuidado la gestión en Guachapala. Acabamos de aprobar la terminación del sifón para el proyecto de riego Don Julo, con un crédito del Banco de Desarrollo, por la suma de 200.000 dólares; también se aprobaron con la misión agua y saneamiento, los proyectos para la misma comunidad, y el de agua potable para Guablid; y se consiguió la aprobación de los recursos para la construcción del teleférico", comentó Delgado.

Recordó que su obra emblemática es el parque acuático, pero agregó, también está la gestión para el paso lateral, la regeneración urbana, la ampliación de la cobertura de saneamiento ambiental, y el mercado de Andacocha, cuya construcción está por terminar.

“Vivimos en un país de Democracia, estoy cumpliendo con lo que determina la Constitución, yo nací en 1970 en Guachapala, parroquia del cantón Paute, soy pauteño y he vivido parte de mi vida en mi lugar natal y gran parte de mi familia sigue en Paute, en parroquias como Bulán y Tomebamba; también se me cuestiona que no puedo postular a la misma dignidad, pero la ley no señala eso, sino se refiere al cargo, y yo no he ejercido el cargo de alcalde de Paute", explicó Delgado.

Fuente: El Universo - El Mercurio