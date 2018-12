EL UNIVERSO (Guayaquil) Terna para vicepresidente de Ecuador, en manos de la Asamblea Nacional

Pleno de la Asamblea aprobó renuncia de María Alejandra Vicuña La terna remitida por el presidente de la República, Lenín Moreno, para reemplazar a María Alejandra Vicuña, en la Vicepresidencia de la República, ya pasó la primera revisión y aceptación en la Asamblea.

La encargada de mostrar los perfiles de los aspirantes a los coordinadores de bloques legislativos, Otto Sonnenholzner Sper, Nancy Vasco de Maldonado y Agustín Albán Maldonado, fue la ministra de Gobierno, María Paula Romo.

La funcionaria madrugó ayer a reunirse con la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas (AP), quien señaló que con el primero de la terna no necesariamente se está yendo hacia la derecha, sino que “la sumatoria de pensamientos va a ayudar para que el país vaya hacia adelante, lo importante es sumar y no restar, y no empezar a poner cortapisas antes de tener decisiones concretas”.

Los bloques del PSC, SUMA, CREO, AP y BIN fueron los primeros en anticipar un respaldo a quien encabeza la terna.

Dos guayaquileños en terna para Vicepresidencia de Ecuador

Vicente Taiano (PSC) comentó que Otto Sonnenholzner es un joven guayaquileño capaz, honesto y preparado, atributos que “nos llevan como bloque a votar por él”.

Juan Lloret (antes de AP) anticipó que la bancada correísta no apoyará la votación porque, a su criterio, es producto de una componenda de la derecha.

En una entrevista con periodistas radiales, Moreno dijo que los integrantes de la terna no son militantes de Alianza PAIS, no son cercanos a su círculo ni social ni político y no tiene ninguna relación política con ninguno de ellos. “Es un perfil de personas que tengan un pasado claro, transparente, honesto, de trabajo y esfuerzo por sacar adelante al país”, dijo.

La persona que sea su vicepresidente debe ser alguien que no diga siempre sí, que sea colaborativo con el proyecto de país “que estamos intentando hacer y que sin duda alguna lo vamos a lograr”, subrayó.

La Asamblea ayer aceptó la renuncia de Vicuña, que ahora está investigada por el supuesto cobro de ‘diezmos’.