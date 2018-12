ALERTA: 36% de personas estaría a favor de muerte cruzada según encuestadora Quantum

En Quito están a favor un 43% de personas La encuestadora Quantum en su informe de noviembre de 2018 realizó la pregunta de si ¿estaría a favor o en contra de que el Presidente Lenín Moreno invoque la "muerte Cruzada", disuelva la Asamblea y convoque a elecciones? Los resultados demuestran que un total del 36% del universo encuestado está a favor de la medida.

Llama la atención que el porcentaje en contra a esta decisión sea menor con el 27% de personas que no están a favor de la muerte cruzada. El otro 21% en cambio no conoce del tema y el 16% de las personas no está seguro.

Tras la renuncia de la vicepresidenta, María Alejandra Vicuña, varios rumores han surgido de supuesta inestabilidad en el Gobierno algo que sus funcionarios han desmentido en varias ocasiones. Sin embargo se puede ver como la ciudadanía estaría apoyando una medida como esta tras el informe de la encuestadora.

Asimismo se puede observar que hay una amplia preferencia por la muerte cruzada en Quito con el 43% de las personas que han votado a favor con la muerte cruzada. Otro 32% está en contra, el 14% no está seguro y el 11% no conoce del tema para opinar. De igual manera, en Guayaquil hay una preferencia del 31% a favor, 23% en contra y 25% no conoce del tema. (BGV)

Fuente: Quantum Informe/ Ecuadorinmediato