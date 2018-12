Faltan3: "Rechazamos que Gobierno de Ecuador pretenda levantar medidas cautelares al caso de periodistas de El Comercio"

Familiares de comunicadores asesinados en frontera norte se mostraron indignados por la postura del Estado Por medio de un comunicado el colectivo Nos Faltan 3, rechazó las declaraciones del Gobierno de Ecuadory la postura que asumió ante el trabajo del Equipo de Seguimiento Especial del La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tras el secuestro de los tres periodistas asesinados en la frontera norte. También rechazaron la intención de levantar las medidas cautelares que se entregaron al caso de los comunicadores".

“Profundamente indignados, pero no sorprendidos, expresamos nuestro absoluto rechazo a la posición asumida por el Estado ecuatoriano. Esta no es la primera vez que el Gobierno intenta evadir su responsabilidad frente a los trágicos hechos ocurridos desde el 26 de marzo del 2018”. Recordaron que el Ejecutivo no ha podido demostrar hasta el momento que sus funcionarios tomaron todas las acciones necesarias.

Asimismo rechazaron la ligereza con la que el procurador, Iñigo Salvador, pretende levantar las medidas cautelares que la CIDH otorgo el 12 de abril pasado a “Paúl, Javier Efraín”. “Estas herramientas son necesarias no solo para esclareces lo ocurrido con el equipo periodístico, sino porque sus familias también son víctimas de esta tragedia”.

También cuestionario que el Procurador haya dicho que todos los actos sucedidos hayan sido en Colombia, “el funcionario no tomó en cuenta que la investigación todavía está en curso y que en el mismos proceso existen pruebas que demuestras ampliamente que los comunicadores fueron secuestrados en el Ecuador”.

Los familiares cuestionaron la resistencia para abrir nuevas líneas de investigación y porque la prisa de recibir un informe del ESE y retirar las medidas cautelares. “Si el Estado en verdad está comprometido con llegar a la verdad en esta tragedia, ¿por qué no facilitar la información necesaria, permitir el peritaje e inclusive, ampliar el plazo para el informe?. (BGV)

Fuente: Nos Faltan 3/ Ecuadorinmediato