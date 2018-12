Concejal Susana Castañeda: "Si el costo real del Metroférico es de US$600 millones se debería repensar esta solución" (AUDIO)

Audio 13 de DICIEMBRE - SUSANA CASTAËDA



Edil manifestó que se debe tratar la problemática de movilidad en la ciudad de manera integral Susana Castañeda, Concejal del Distrito Metropolitano de Quito, se refirió al anuncio realizado por el Presidente de la República, Lenín Moreno, en la Sesión Solemne por los 484 años de Fundación de Quito, acerca de la construcción del Metroférico. Ante esto, explicó que si bien es una alternativa que puede solucionar los problemas de movilidad para las personas que residen en los valles de la Capital, lo primero que se debería hacer es conocer estudios y análisis concretos, que permitan tener en claro el costo real de esta obra.

Castañeda afirmó que la propuesta presentada por el Presidente Moreno es buena, pero que hasta el momento no se conoce de estudios ni análisis reales para sustentar el valor de la obra, por lo cual, si el costo sobrepasa los USD 600 millones de dólares, se podría repensar la construcción de este sistema de transporte: “La idea es buena y podría solucionar los problemas de movilidad de la ciudad, lo que me preocupa es que el anuncio se basa en que no conocemos estudios y el costo real. El costo anunciado por el Presidente de casi 600 millones de dólares me parece muy elevado, pero deberá responder a estudios que creo que aún no existen”.

De igual forma, manifestó que los análisis deben ser minuciosos y deben tratar la problemática del transporte en la ciudad de manera integral, porque si no, podría suceder nuevamente lo ocurrido con las propuestas Quito Cables y Solución Vial Guayasamín: “Se tiene que pensar si el monto responde a un tema estudiado o analizado, es complicado decirlo, pero no quisiéramos que se vuelva a repetir eso de hacer pronunciamientos que sin análisis o estudios se conviertan en una ‘Solución Guayasamín’”.

La Concejal explicó que ahora entre las prioridades de la Capital, se debería generar un debate público del tema, no solo del Metroférico, sino de todo el sistema de movilidad, debido a que ya se han levantado muchas voces en contra de su ejecución: “Creo que el análisis debe ser profundo, porque hay personas entendidas y Concejales que han hecho cálculos y han afirmado que si dividimos los USD 600 millones de dólares para 11 000 pasajeros por día, daría un costo de USD 55 000 dólares. Pero si comparamos con la construcción del Metro que costó alrededor de USD 2 000 millones de dólares, para 400 000 pasajeros, es de USD 5 000 dólares”.

Por otra parte, la Edil explicó que lo más importante para la nueva administración de la ciudad sería realizar una mirada integral al sistema de transporte y usar al Metro como su columna vertebral: “Se debe considerar las opiniones ciudadanas y tener una mejora de calidad en el transporte público y una disminución en el uso de autos privados, con esto mejoraría notablemente la movilidad. Además, tenemos que pensar en nuestra propia realidad, porque Quito no es igual a otras ciudades”.

Para concluir su intervención, la Concejal Castañeda se refirió a otro de los anuncios que se realizaron en la Sesión Solemne, la nueva reforma para entonar el Himno a Quito en actos oficiales que fue propuesta por el Alcalde Mauricio Rodas: “Si el Alcalde no quería cumplir con la ordenanza 493, creo que el debió haber hecho esta propuesta con antelación, no ahora, porque creo que cuando uno no quiere cantar esa estrofa es porque nuestra mente no se ha descolonizado, y aún nos hace falta fortalecer nuestra identidad”.

(PF)

Fuente: Ecuadorinmediato Radio