Otto Sonnenholzner admite que está en capacidad para gobernar, pero garantiza: Presidente Moreno "tiene mejor salud que usted y que yo"

"No tengo filiación política; he sido un comunicador pluralista y una vez que sea Vicepresidente representará al Ecuador", afirmó Otto Sonnenholzner, quien está primero en la terna para la Vicepresidencia de la República, aseguró que, si la Asamblea escoge su nombre para el cargo, "representará al Ecuador" y no defenderá "intereses particulares de nadie". Además, sostuvo: "Creo que puedo aportar en muchas cosas más en la experiencia empresarial, a través de esta facilidad de poder conciliar entre actores".