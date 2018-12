BIN y CREO votarán por Otto Sonnenholzner por "no tener un pasado cuestionable" (AUDIO)

Audio Diciembre 11 - Homero Castanier

Diciembre 11 - René Yandún



"El presidente de la República no podía equivocarse esta vez", afirmó Homero Castanier El Pleno Legislativo se alista para designar a quien sería el tercer vicepresidente en menos de dos años del Gobierno del presidente Lenín Moreno. Quien encabeza la terna enviada por el Ejecutivo es Otto Zonnenholzner, quien recibió varios cuestionamientos por parte de la ciudadanía. Sin embargo, tras verificar que no existe ningún impedimento para que asuma un cargo público, la Bancada de Integración Nacional (BIN) y la de CREO votarán a favor de Sonnenholzner por no tener un pasado cuestionable y por su capacidad en el campo económico.