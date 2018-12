OPINIÓN (El Oro) Transportistas se rebelaron

Unidades no ingresaron a terminal terrestre en protesta por proliferación de vehículos informales Transportistas se rebelaron ayer y decidieron no entrar con sus vehículos al Terminal Terrestre de Machala, como medida de protesta por la proliferación de vehículos informales que les restan pasajeros. Los perjudicados fueron los centenares de viajeros.

Luego de la reunión mantenida el 11 de diciembre, la Unión de Cooperativas de Transporte de “El Oro”, ayer aparados en el Art.98 de la Constitución del Ecuador que dice: “Los individuos y los colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público o de las personas naturales o jurídicas no estatales, que vulneren o puedan vulnerar sus derechos constitucionales y demandar el reconocimiento de nuevos derechos”, no ingresaron a las Terminales Terrestres de los cantones Santa Rosa y Machala desde las 6h00 de forma indefinida.

En Terminal Terrestre de Machala, los buses de las cooperativas de transporte intercantonal e intraprovincial, formaron una larga fila en el carril derecho del exterior de la infraestructura y en la Av. Ferroviaria a la altura del espacio físico en el cual funcionan las 26 líneas de servicio de transporte. Se debe recalcar que no se paralizó el servicio de transportación, como sucede en múltiples protestas del gremio.

Pronunciamientos

En representación de la Unión de Cooperativa de Transporte de “El Oro”, el gerente general, Roberto Peñarreta, explicó a OPINIÓN, “nos acogemos al derecho de resistencia en vista que las autoridades no tienen la voluntad de controlar el transporte informal, nos han dicho que no cuentan con los elementos suficientes para controlar toda la ciudad, sin embargo, aquí hay más de 50 uniformados, nos sentimos cansados; hemos hecho tremendas inversiones, no hay la reciprocidad, quedaremos endeudados si esto persiste”.

“Desconocemos al Terminal Terrestre de Machala, no paralizando la transportación, hemos salido del Terminal para no pagarles la tasa por uso del espacio, esto en protesta, porque así o más nosotros registramos pérdidas, ante la falta de control de la informalidad existente en la capital de los orenses, menoscaba la economía de la transportación legal”.

Enfatizó Peñarreta. Marcela Yumbay, socia de la Coop. CIFA, dijo, “el municipio nos garantizó estabilidad económica, al inicio al venir al Terminal, pero, no vemos cambios, más bien aumentan-los transportistas informales-, nos quitan los pasajeros, queremos que las autoridades nos den un apoyo para terminar con este problema”.

Pedidos

Siendo las 10h00, este 12 del mes en curso, ante la medida latente en el Terminal Terrestre de Machala, se llevó a cabo una reunión, aquí participaron socios de las Operadoras adjuntas a la Unión de Cooperativa de Transporte de “El Oro”, Autoridades de Agencia Nacional de Tránsito, Policía Nacional, Terminal Terrestre y un delegado del Gobierno Municipal de Machala, se preveía a las 16h00, firmar un acuerdo oficial de garantía. Tras la intervención de las partes involucradas en el desconocimiento del Terminal, se resolvió en el diálogo: Fortalecer operativos de control a informales y revisar normativa de transporte intercantonal e interprovincial.

Caos

Ante desconocimiento de la medida tomada por las cooperativas, miles de pasajeros que acudieron al Terminal Terrestre ubicado en la capital de los orenses, debieron afrontar la situación y ponerse alerta, quienes iban a Guayaquil debieron comprar sus pasajes en los exteriores, en unas improvisadas mesas plásticas ubicadas en la acera del lado derecho de la vía de acceso, se encontraban los boletos y registro de ventas de varias operadoras de transporte.

En medio de este panorama irregular, usuarios perdieron sus viajes, y algunos hasta sus maletas, según señaló, Francisca Vera, compró su pasaje con destino a Guayaquil en la Coop. Ecuatoriano Pulman, a $5 dólares, “para mí fue sorpresa, llegué y me dijeron que compre y coja el bus afuera, el boleto resultó más barato, que lo regular, estoy asustada de perder el bus de vista, pelean los puestos de estacionamiento y uno se marea, unas señoras perdieron sus maletas”.

El Gerente general del Terminal Terrestre de Machala, Edson Montaño, mencionó que no es competencia del Terminal, brindar una solución a los transportistas intercantonales e intraprovinciales, “el terminal está operativo, no todas las operadoras se apegaron al paro, son varias Instituciones de Estado que deben actuar, el perjudicado es el usuario, nosotros continuamos brindamos el servicio, sin embargo, ante cualquier anomalía que se presente de acuerdo al desconocimiento de la medida, las operadoras de transporte deben responsabilizarse del impacto de su manifestación”.

Competencia

Se espera lo más antes posible, que la Agencia Nacional de Tránsito facilite la codificación única a nivel nacional a cada uno de los agentes graduados de la primera promoción de Agentes Civiles de Tránsito Municipales de Machala, para que ellos puedan ejercer de inmediato.

Así también el Ministerio del Interior debe atribuirles la competencia de control de tránsito a la Empresa Pública. Los aspirantes a agentes civiles de tránsito, serán embestidos como Autoridad en Machala el próximo 20 de diciembre, que una vez aprobado podrá gerenciar, direccionar todo el tránsito en la jurisdicción de Machala, inclusive sancionar mediante el Código Orgánico Integral Penal a quien infringiera las normas, señaló el Gerente General de la Empresa Pública de Movilidad en Machala.

Pero mientras tanto Mientras tanto, la Policía Nacional, se encarga de resguardar el normal tránsito y orden en los espacios públicos de la ciudad, un total de 50 gendarmes, estuvieron presentes desde las 06h00 en las afueras del Terminal Terrestre de Machala.

El Tnt Crnl. Víctor Molina, jefe de Operaciones en El Oro, supo decir, “estamos presentes para evitar cualquier alteración, cierre de vías, o que el servicio de transporte no se oferte de forma normal, hasta el momento- hora de cobertura 09h00-13h00-16h00 – no se han registrado novedades”.