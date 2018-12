Ricardo Rivas exige respuestas sobre qué pasó con "falsa liberación" del 28 de marzo

"Los liberaron o no, o se los liberó y volvió a secuestrar, qué pasó", señaló Ricardo Rivas, hermano de Paúl Rivas, integrante del equipo periodístico que fue secuestrado y asesinado, rechazó que el Estado ecuatoriano pida levantar las medidas cautelaras en este caso. Expuso que, pese a tener estas medidas, el Gobierno no investiga ni entrega documentación relevante. Sostuvo que hay varios temas que no se quieren analizar y que merecen respuestas, como la falsa liberación del 28 de marzo, en la que el propio ministro de Defensa de Colombia felicitó al ministro de Defensa ecuatoriano de ese entonces. "Se organiza un gran operativo acá y no se llegó a nada. Pero si una autoridad llega a felicitar a otra es por algo, pero si no se llega a dar (la liberación), te deja una gran interrogante".