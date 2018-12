Jorge Yunda aún no decide si oficializará su candidatura a Alcaldía de Quito con Unión Ecuatoriana (AUDIO)

Audio Diciembre 13 - Jorge Yunda



Aseguró que se encuentra analizando opciones y confirmó que ha tenido varias conversaciones con algunas tiendas políticas, sin llegar a algún compromiso en temas electorales En declaraciones exclusivas para Ecuadorinmediato.com, el exasambleísta Jorge Yunda confirmó que aún no ha tomado una decisión con respecto a qué movimiento político será el que lo respalde como candidato a la Alcaldía de Quito, a pesar de que Unión Ecuatoriana lo presentó como su postulante. El radiodifusor fue uno de los legisladores que renunció al Parlamento para poder participar en las elecciones seccionales de 2019.

“Tomé una decisión una vez que he contribuido con 13 proyectos de ley. Ese era mi trabajo, mi función, mi responsabilidad. El Observatorio Legislativo nos ha ubicado como el segundo asambleísta que más proyectos de ley ha presentado. Eso nos da la sensación del deber cumplido y siempre va a depender de la voluntad del resto de 136 asambleístas para que estos proyectos puedan ser tratados y se conviertan en ley”, mencionó.

En este marco, indicó que aún no ha tomado la decisión de por cuál movimiento participar ya que ha recibido propuestas y ha mantenido acercamientos y diálogos con varias organizaciones políticas, que le han planteado que sea él quien pueda servir a Quito. “Lo estoy analizando en estos días y será una alta responsabilidad, dado que los problemas de la capital son, realmente, preocupantes”.

“Me he tomado algunos días para poder analizar este reto, pero debo decirle a la ciudadanía que yo nunca he sido afiliado ni lo soy, a ningún partido político, pero para terciar en las elecciones, se necesita una organización que lo respalde”, mencionó.

Yunda recalcó que Unión Ecuatoriana tuvo la gentileza de que, en las primarias, nominarlo como su candidato, por lo que la responsabilidad que esto implica, debe ser analizada detenidamente. “Yo lo estoy analizando y, de tomar esa decisión, me rodearé del mejor equipo técnico, de gente que no piense en acomodar a sus parientes, amigos, coidearios políticos; sino que podamos, con gente comprometida y profesionales, presentar un proyecto de ciudad”.

En cuanto a su relación con Alianza PAÍS, el radiodifusor mencionó que, con su renuncia, agradeció al movimiento oficialista que lo invitó a ser candidato y poder llegar a un curul en la Asamblea Nacional. “En ningún momento hemos tenido discrepancias más que la gratitud de haberme tomado en cuenta porque yo no soy político, no busqué estar en el Parlamento, se me invitó a ser candidato por dicha organización, he votado con mi conciencia, he apoyado algunos proyectos de ley, me he opuesto a otros; pero nunca nadie me obligó a votar por algo”.

En los últimos días se conoció que Mauricio Pozo declinaba su candidatura a la Alcaldía de Quito. El economista iba a participar por el Partido Social Cristiano (PSC), sin embargo, renunció a su postulación, argumentó falta de unidad con otros precandidatos. A partir de allí, comenzó a hablarse de un posible apoyo del PSC a Jorge Yunda.

El exasambleísta reiteró que ha mantenido conversaciones con varias tiendas políticas e insistió en que es el momento de una gran unidad por el beneficio de la ciudad, sin tomar en cuenta las ideologías políticas. “Aquí no se trata de temas ideológicos, sino de soluciones prácticas. Ojalá se puedan unir todas las tiendas políticas para rescatar a Quito, que tiene graves problemas”.

“He conversado con distintas organizaciones políticas, a todas las respeto, considero que todas son un proyecto que la ciudadanía tiene que evaluar y, en su momento, pronunciarse en las urnas, pero ese ha sido un diálogo en el quehacer político, no ha existido ningún compromiso formal”, precisó.

Una de las preocupaciones de Yunda es la inseguridad en la capital, por lo que remarcó que su plan de trabajo se enfocaría en este tema. “Lo que más le ha faltado a Quito es planificar, a veces, los alcaldes hacen obras, solamente para quedar bien durante su período, pero no planifican a 30, 40 o 50 años, por eso es que los problemas son cada vez más profundos”.

“Lo primero es tener una ciudad amigable, en donde se pueda combatir a la delincuencia, con liderazgo; que pueda, con el Ministro de Educación, del Interior, de Defensa, la Policía Nacional, bomberos, agentes de tránsito y la ciudadanía; hacer crecer a Quito como una ciudad segura, inteligente, moderna, digitalizada”, puntualizó.

(JPM)

Fuente: Ecuadorinmediato.com

Foto: El Universo