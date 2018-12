"Confiamos en llegar a Alcaldía de Milagro, tenemos 50% de intención de voto", afirma candidato José Asán (AUDIO)

Audio Diciembre 13- José Asán



Exasambleísta presentará su candidatura ante CNE mañana, 14 de diciembre José Asán, candidato a la Alcaldía de Milagro por PSC, en entrevista con Ecuadorinmediato, tras renunciar a su cargo como asambleísta, anunció que se encuentra confiado con lo que pueda ocurrir en las próximas elecciones de marzo del 2019. "Confiamos en llegar al cabildo ya que se han hecho estudios y el 50% de la intención de voto nos apoyaría".

“El día de ayer entregamos nuestra renuncia, como dice la Ley, para podernos presentar como candidatos”. Justificó su decisión por varias razones una de ellas los resultados que ha obtenido por medio de encuestas en el sector y el trabajo que se ha estado haciendo en la Asamblea Nacional con la bancada del Partido Social Cristiano.

“Yo fui alcalde en dos períodos, desde el 2004 hasta mayo del 2014, producto de mi administración la ciudadanía de Milagro ha hecho una análisis comparativo con la administración actual de Alianza PAÍS. En las encuestas que se han hecho el 50% de los ciudadanos milagreños se manifestó que votaría por mí”.

Comentó que en el bloque PSC en la Asamblea se entregaron varias propuestas como eliminar la tabla de drogas, seguridad jurídica para la inversión local y extranjera, “desgraciadamente ha sido muy infructuoso poderla aprobar en la minoría en la que nos encontramos. Realmente es una experiencia que no me satisface y no está dentro de mi deseo de poder trabajar de una forma más activa”.

“Queremos estar en un gobiernos seccional donde uno puede tomar las decisiones para trabajar directamente a favor de la comunidad. Estos son las dos principales motivos para volvernos a presentar como candidatos a la Alcaldía”.

Sobre el trabajo de la bancada del PSC comentó que “el bloqueo no es para presentar las propuestas pero desgraciadamente no han pasado los filtros correspondientes para que sean tratadas en el Pleno. A veces inclusive tratándolas en el pleno no han sido aprobadas. En el caso de la tabla de drogas ni siquiera la han querido tratar”.

Asán anunció que tiene la confianza de llegar a la Alcaldía de Milagro. Recordó que en su gestión se inició la construcción de los servicios de saneamiento en Milagros después de 55 años que no se habían realizado, como por ejemplo, alcantarillado sanitario.

“Milagro es susceptible, por su situación geográfica, a inundaciones por eso se trabajó en estos ámbitos”. Comentó que el 2014 se construyó la primera fase con las lagunas de tratamiento, “la actual administración, con atraso, está terminando la segunda fase y la tercera que es la del centro de la ciudad es la del compromiso más fuerte”.

“Yo también deje solucionando la necesidad de abastecimiento de agua segura para consumo humano en Milagro construyendo el sistema nuevo. Parece que por falta de mantenimiento la ciudadanía está quejándose. Adicionalmente les han subido los impuestos, tasas de contribución de mejoras, entre otros”.

Comentó que por las obras realizadas la ciudadanía aún tiene presente nuestra gestión y por este motivo, “si las elecciones fueran en este momento, las encuestas muestran, que podríamos ganar las elecciones a la alcaldía de Milagro”. Indicó que el candidato que le sigue está por debajo de la intención de voto que tendría Asán.

Asimismo recordó que el PSC realizó sus primarias el pasado martes, 11 de diciembre, en Guayaquil de todos los cantones del Guayas. “El Días de ayer se inscribió la candidatura de la abogada Cynthia Viteri. Hoy se están inscribiendo la mitad de los cantones y mañana nos toca a nosotros. El próximo martes, 18 de diciembre, se dará la inscripción de Carlos Luis Morales, candidato a Prefecto”.

Asán comentó que se está trabajando en alianzas con otros partidos para tener candidatos con posibilidades a nivel nacional. “Tenemos candidatos como Roberta Zambrano, Carlos Falquéz y en el resto del país se están manejando alianzas. Vemos que la imagen del abogado Jaime Nebot está siendo un gancho muy fuerte”. (BGV)

Fuente: Ecuadorinmediato