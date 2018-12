Exvicepresidenta Vicuña no entregó aportes a campaña de PAIS en 2011 y 2013, aclara CNE

Exfuncionario fue denunciada por supuestos cobros indebidos a exasesores Continúan las investigaciones por el delito de concusión contra la exvicepresidenta del República, María Alejandra Vicuña, con un nuevo agravante. Un informe presentado por el Consejo Nacional Electoral indicó que no se registran aportes a la campaña de Alianza PAÍS a la campaña de 2011 y 2013 por parte de la exfuncionaria ni de la agrupación ABA.

Hace algunos días la exvicepresidenta aceptó que cuando era asambleísta de AP recibía en su cuenta contribuciones mensuales voluntarias de sus excolaboradores de su agrupación Alianza Bolivariana Alfarista. “Eso nunca ha estado en discusión, está en las transferencias”, comentó Vicuña en una entrevista.

Según la exfuncionaria los aportes estaban destinados a Alianza PAÍS pues la Alianza Bolivariana Alfarista no está reconocida legalmente por el CNE. “ABA no estaba inscrito porque decidimos ser parte integral del AP”. Sin embargo, José Cabrera, miembros del CNE, ratificó que no se registran aportes de Vicuña o del movimiento ABA a la campaña 2011 y 2013.

“No hay ningún soporte o documento que abale esta situación”. Todavía se desconoce de qué manera llegaron los aportes de los excolaboradores de la exsegunda mandataria a Alanza PAÍS. Lo que está claro es que no se pudieron entregar a ABA ya que no consta en los registros del CNE. (BGV)

Fuente: Teleamazonas/ TC/ Ecuadorinmediato