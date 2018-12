Xavier Buendía, primer candidato en inscribirse para Alcaldía de Quito

El político se lanzará a elecciones por Centro Democrático El próximo 21 de diciembre se cerrará el proceso de inscripción de candidaturas para las elecciones seccionales del 2019 y el primero en presentar su nombre a como aspirante a la Alcaldía de Quito fue el político Xavier Buendía quien representa a Centro Democrático, liderado por el guayaquileño Jimmy Jairala.

Para la prefectura de la provincia de Pichincha se lanzará Sara Paredes. Ambos candidatos acudieron a la delegación provincial electoral de la provincia donde inscribieron a 45 candidatos, 42 de ellos corren como concejales. Buendía Comentó que tiene planeado un plan de trabajo para la capital.

“Mi plan de gobierno se denomina Ciudad Cívica, queremos decirle la verdad a Quito, de cómo deja el alcalde actual Mauricio Rodas, la ciudad. Hay una necesidad concreta de bajar los niveles de incertidumbre, para bajarlos no se tiene que votar por personas. Aquí no hay favoritos, el punto más importante no son los candidatos, sino la crisis sistémica que vive la ciudad. Este es el momento exacto de tomarle cuentas a Rodas de cómo entrega la ciudad. En qué situación mantiene a Quito", comentó

Hasta el día de hoy, 13 de diciembre, en el Consejo Nacional Electoral se han registrado apenas 681 candidaturas inscritas a nivel nacional. El sábado, lo hará el general en servicio pasivo Paco Moncayo por la Izquierda Democrática (ID) en alianza con Democracia Sí y Vive. (BGV)

Fuente: El Universo/ Ecuadorinmediato