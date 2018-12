ECUAVISA (Quito) Pacientes de IESS ya no recibirían atención en Solca Quito

Esto, debido a deuda que mantiene el Estado con esta fundación En Solca Quito, los pacientes derivados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social fueron notificados de que ya no recibirán atención en los próximos días, pues el IESS tiene una deuda con Solca Quito de 50 millones de dólares desde el 2011.

La situación es insostenible, según dijo Jorge Cevallos, presidente de Solca núcleo Quito. “Si no tenemos recursos, no podemos prestar servicios. Hemos notificado al IESS que no atenderíamos desde el 1 de enero de 2019”, indicó.

Cevallos menciona que han mantenido 10 reuniones en el centro de mediación de la Procuraduría con directivos del IESS y que no han dado propuestas para el pago de la deuda.

Son 9.000 pacientes derivados y reciben atención en Solca Quito. Ellos no pierden la esperanza de seguir con sus tratamientos. En Solca Quito, la preocupación y la zozobra entre los pacientes derivados del IESS los llevaría incluso a tomar medidas.

“En huelga de hambre estaremos, allá nos vamos, señor”, dijo Rosario Martínez, paciente. “Nuestra vida está de por medio y qué quieren hacernos: matarnos”, expresó Marcela Natividad, paciente.

Entre tanto, el director general del IESS, David Ruales, informó que Solca sí continuará prestando sus servicios médicos.

“Llamar a nuestro afiliados a la calma. La atención que presta Solca a cada uno de ellos está garantizada”, aseguró.

Según Ruales, la tarde de este jueves se reunieron con los directivos de Solca y acordaron integrar una comisión técnica para analizar el monto de la deuda y el mecanismo de pago.

El funcionario no precisó si el monto total de la deuda es de 50 millones, como lo aseguró Solca.