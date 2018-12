Presidenta de Asamblea ONU lideró adopción del Pacto Global por una Migración Segura, Ordenada y Regular

Informan que en el mundo existen 258 millones de personas en situación de movilidad humana La Presidenta de la Asamblea General de las Naciones Unidas, María Fernanda Espinosa, lideró la adopción del Pacto Global por una Migración Segura, Ordenada y Regular este 10 y 11 de diciembre de 2018 en Marrakech-Marruecos. Esto en el marco de una Conferencia Intergubernamental histórica para el derecho a la libre movilidad humana en el mundo y para el fortalecimiento del derecho a una migración digna. No puede ser mejor canto de esperanza en homenaje a la conmemoración del 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a la vez que nos recuerda que todos los seres humanos tenemos los mismos derechos y debemos precautelarlos en todas sus formas siempre.

En el mundo existen 258 millones de personas en situación de movilidad humana. Si todos los migrantes vivieran en un solo lugar, formarían el quinto país más grande del mundo en términos de población, según un estudio del Pew Research Center. La migración es parte de la historia de la humanidad. El movimiento de personas no se detendrá, ha existido siempre. No hay país ni pueblo en el mundo que no haya sido transformado por ella. Hoy tenemos la oportunidad de sumar una acción colectiva mundial para que ese rasgo natural de nuestra humanidad nos permita construir un mundo más inclusivo y tolerante.

Es evidente que con su trabajo, los migrantes contribuyen positivamente al desarrollo del país de acogida, así como a su familia y comunidades. Los y las migrantes invierten el 85% de sus ingresos en las comunidades de destino. De igual forma, su aporte no es solo económico sino también cultural y debemos aprovechar su enorme potencial como fuente de prosperidad, innovación y desarrollo sostenible; logrando que la decisión de migrar sea una opción libre, en un marco de orden y regularidad. Para dar respuesta a estos desafíos se requiere mejorar nuestra gobernanza global, fortaleciendo la cooperación internacional amparada por las Naciones Unidas. Eso es lo que busca la adopción de este Pacto, mencionó la Presidenta de la Asamblea General, María Fernanda Espinosa.

Son varios los factores que han conducido a una creciente migración, cuya tasa de crecimiento es mayor a la población mundial. Entre ellos se encuentran los problemas económicos, la desigualdad, la violencia, los conflictos y el cambio climático. Sin duda, en las últimas décadas, la globalización ha contribuido a acentuar las desigualdades, la concentración de la riqueza y de la pobreza; desafíos globales que requieren de acciones conjuntas entre los países.

La migración por supuesto no está exenta de grandes dificultades. Es un proceso riesgoso, que ha dejado muertos, heridos, violencia sexual, separación de familias. Por otro lado, los migrantes también deben enfrentar varios problemas en los países de tránsito, entre ellos el racismo, la discriminación y la violaciones a sus derechos humanos.

En este marco, el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, constituye el primer acuerdo global e integral sobre migración internacional con mayor alcance, el cual busca gestionar los flujos migratorios, en beneficio de todos los Estados; reconociendo los derechos de los migrantes, y aprovechando los beneficios que la migración conlleva. No obstante, no se trata de una agenda final, sino una que debe seguir evolucionando con aportes desde los Estados, sociedad civil y sector privado.

De acuerdo a la Presidenta de la Asamblea General más de 240 organizaciones no gubernamentales han participado de esta Conferencia, acompañando las negociaciones; “[…] la diversidad de perspectivas es la fortaleza de esta construcción global a favor de la migración”, resaltó Espinosa. La cooperación internacional y la acción colectiva son los pilares fundamentales para reconocer el impacto positivo de la migración. El Pacto que se firma en Marrakech se estructura en torno a 23 grandes objetivos donde se destaca la importancia de la cooperación para hacer frente a las causas que motivan la migración, medidas contra la trata y el tráfico de personas, evitando la separación de las familias usando la detención de migrantes sólo como última opción o reconocer el derecho de los migrantes -calificados como irregulares- a recibir salud y educación en sus países de destino.

Con la aprobación del Pacto pasaremos a una fase de implementación. Desde el inicio de las negociaciones se han registrado más de 3000 muertes de migrantes alrededor del mundo, 400 niños y niñas han muerto en la ruta del Mediterráneo central, de acuerdo a la Presidenta de la Asamblea General. Parte del compromiso es poner fin a la muerte de personas, al peligro de explotación sexual y la trata de personas, especialmente de mujeres y niñas; así como la separación de niños de sus familias. Es el momento de mostrar nuestra humanidad, defender los derechos universalmente reconocidos y respetar las obligaciones asumidas entre Estados.



La adopción del Pacto es un antes y después en la gestión del fenómeno migratorio a escala mundial. No solo muestra la relevancia de las Naciones Unidas, sino que efectivamente el multilateralismo es el camino para encontrar respuestas colectivas a los desafíos globales. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el Pacto Mundial se complementan y refuerzan mutuamente. Un mundo menos desigual, que protege y respeta a su planeta – a su casa común – , que defiende la dignidad de todos los seres humanos, será un mundo en el que la migración será vista como un fenómeno natural, en respeto a los derechos humanos.