Petroecuador adjudicó proceso a empresa Glencore Ltd. Petroecuador adjudicó a la empresa Glencore Ltd la importación de 2’100.000 barriles +/- 2% de Cutter Stock, que presentó un diferencial de USD $+2,18 dólares por barril (más dos dólares con dieciocho centavos de los Estados Unidos de América). La apertura de ofertas se realizó el martes 11 de diciembre de 2018.

De las 29 empresas invitadas para el concurso de importación de Cutter Stock se recibieron 7 excusas y 4 ofertas de las empresas: Freepoint Commodities Llc., Glencore Ltd, Trafigura Pte Ltd y Vitol Inc.

De acuerdo con los términos y condiciones del concurso, el volumen ofertado de Cutter Stock arribará al país en 10 cargamentos de 210.000 barriles +/- 2% cada uno, la primera entrega será entre el 1 al 3 de enero de 2019.

La apertura de ofertas de esta licitación internacional, estuvo presidida por el Gerente de Comercio Internacional, con la presencia de los delegados de la Jefatura de Prevención y Control de Lavado de Activos, de las áreas Comercial y Jurídica de la Empresa Pública.

Además, se contó con la asistencia de los representantes de la Empresa Pública Flota Petrolera Ecuatoriana (EP Flopec) y empresas oferentes.

Con esta importación, la EP Petroecuador garantiza al país el abastecimiento de este derivado hasta junio de 2019. El Cutter Stock es un diluyente que es usado para reducir la viscosidad en la producción de Fuel Oil No. 6, el cual sirve para la generación eléctrica.

El marcador de precio para este producto es: Diésel No. 2 de la Costa del Golfo de Estados Unidos.

(JPM)

Fuente: Petroecuador

