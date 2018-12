Andrea Utreras: "Elizabeth Cabezas y Karina Arteaga intentan, desesperadamente, desviar atención sobre caso Diezmos"

Acusadora señaló que denuncia en contra de Arteaga no se anuló y que sí existe una denuncia formal en este caso Andrea Utreras, ex asesora de la legisladora por Alianza PAIS, Karina Arteaga, se refirió a la denuncia que presentó en Fiscalía General del Estado (FGE) sobre los cobros indebidos que se realizaban en el interior de la Asamblea Nacional. Ante esto, manifestó que actualmente, la Presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas y Karina Arteaga, su ex jefa, han iniciado una campaña mediática con varias mentiras e imprecisiones para despistar a la opinión pública de este caso.