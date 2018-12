LA PRENSA (Chimborazo) Lista 1 oficializó a sus candidatos

Mesa principal de Centro Democrático estaba conformada por Clemente Taday, candidato a Prefectura de Chimborazo; Vicente Ureña, a Alcaldía de Riobamba; entre otros

Riobamba/ Adherentes, militantes y candidatos por la lista 1, Centro Democrático, se dieron cita en la sede del movimiento ayer por la mañana para oficializar los nombres de los hombres y mujeres que competirán en la lid electoral del 24 de marzo de 2019, en la que se elegirá a prefectos, viceprefectos, alcaldes, concejales y representantes de las juntas parroquiales.







Panorama. La mesa principal estaba conformada por Clemente Taday, candidato a la Prefectura de Chimborazo; Vicente Ureña, candidato a la Alcaldía de Riobamba; Ramiro Ponce y Luis Jarrín, candidatos a concejales de Riobamba; Stalin Mañay, candidato a la Alcaldía del cantón Cumandá; José Buñay, candidato a la Alcaldía de Alausí, entre otras personas más que asistieron.

Palabras. “Todos vamos a unificarnos, a hacer un esfuerzo para demostrar que sí hay como cambiar a Chimborazo. Yo estoy seguro que se puede cambiar el modelo administrativo de la provincia”, fueron las palabras de Taday, quien si bien dijo que tal vez dando un discurso no es el mejor, pero sí sabe qué hacer, por ejemplo, realizando un presupuesto participativo, haciendo obras directas, entre otros aspectos más. “Hoy tenemos que unificarnos para tomar las decisiones”, enfatizó el candidato a la Prefectura.

Discurso.“Para hablar de la problemática de Riobamba no es necesario que nosotros lo expresemos, porque nosotros lo vivimos, lo sentimos. Vemos cuánta falta hacen muchas cosas para Riobamba. Aquí no queremos aparecer como los salvadores del cantón, no queremos aparecer como los que sabemos demasiado o todo, pero sí sabemos qué y cómo hacer”, fueron las palabras de Vicente Ureña.

Situación. El candidato a la Alcaldía mencionó que la juventud riobambeña no tiene empleo y que por eso tienen que migrar a otras ciudades. “Esa mano de obra, esa inteligencia local va a fortalecer otros lugares. Está bien por el Ecuador, pero yo creo que Riobamba necesita a sus hijas e hijos, para que se desarrollen aquí en su ciudad”, expresó el candidato.

Caso. Vicente Ureña agregó que esa es la razón para que, si llega a ser alcalde, implementar desde el Municipio emprendimientos para la juventud. “Vamos a atraer la inversión a nuestra provincia y particularmente a Riobamba. Hay que darles seguridad jurídica a los inversionistas, a los empresarios y hacia allá estamos apuntando”, aseveró el candidato, quien agregó que hoy por hoy no es posible hablar de las condiciones en que se encuentra la capital de nuestra provincia. “Ya es hora de brindar soluciones integrales y definitivas a toda la problemática que tenemos a nivel de alcantarillado”, dio a conocer el político.

Propuesta. Vicente Ureña se refirió a los niños y niñas de la calle, ancianos, madres solteras y adolescentes, por lo que hay que hacer una planificación que les permita desarrollarse, teniendo seguridad y bienestar. Indicó que tiene todo un plan para cambiar a Riobamba y convertirla en una ciudad para vivir. Los candidatos serán inscritos en el Consejo Nacional Electoral en los próximos días.