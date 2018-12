Director de AMT: Información sobre incrementos de cupos a taxis "no cumplen estándares mínimos técnicos requeridos"

Operadoras, en cumplimiento a resolución generada por Concejo de Quito, tendrán que indicar qué documentos sirvieron de base para aumento de éstos En la Sesión Extraordinaria del Concejo Metropolitano de Quito, el director de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), Julio Puga, indicó que "la información que reposa sobre el incremento de cupos (de taxis) que señala la Resolución No. 313, al momento no cumplen los estándares mínimos técnicos requeridos, es decir no se encuentran debidamente digitalizados, foliados, ni etiquetados, por lo tanto la Dirección de Registro y Administración Vehicular ha realizado una propuesta presentando un instructivo para la reposición y validación documental. Este instructivo se aprueba mediante resolución No. 053, por parte del AMT. Del 26 de octubre del 2016".