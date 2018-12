LA GACETA (Cotopaxi) Comisario Nacional retoma sus funciones

Por festividades de fin de año desarrolla varios operativos de control

En una entrevista con el Comisario Nacional del cantón Salcedo, informó que ha estado de vacaciones desde el 26 de noviembre hasta el 8 de diciembre, por lo que ha reiniciado su trabajo desde el 9 de diciembre.

Entre sus acciones manifestó que ha realizado dos operativos de control, “uno de ellos fue a los restaurantes para controlar la higiene, se controló el espectáculo público que hubo el anterior fin de semana, en él no se registraron novedades; el domingo se hizo un control en la plaza San Antonio, donde se encontró que una persona estaba expendiendo licor artesanal, por lo que se decomisaron cinco litros y se procedió al cierre del local y la sanción a lo posterior”.

Sobre los controles de los juegos pirotécnicos, indicó que saldrán en conjunto con la Policía Nacional para verificar que no se expendan a las afueras de las instituciones educativas, “se verificará que no se expendan productos que pueden causar daños a los niños y adolescentes, la pirotecnia al no saber usar de forma correcta, acarrea daños a las personas y animales, por tal forma se continuará con los operativos por esta épocas navideñas”.

Además indico que la pirotecnia está regulada por el Estado a través de las Fuerzas Armadas, así como de los gobiernos autónomos descentralizados, que realizan inspecciones y presentan permisos para fabricar, importar, almacenar y comercializar distintos tipos de juegos pirotécnicos dentro del país, asimismo, deben ser verificadas por el Servicio Ecuatoriano de Normalización (INEN) que solicita etiquetas con la fecha de elaboración y vencimiento, así como la peligrosidad y las instrucciones de uso. (I)