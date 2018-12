CRÓNICA (Loja) Falta concienciación en la ciudadanía para el uso del cinturón en el bus

Desde 11 de diciembre ANT notificó a todas las operadoras de buses intra e interprovinciales para que colocaran los dispositivos de seguridad pasiva

Desde el 11 de diciembre del 2018 luego que la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) notificara a todas las operadoras de buses intra e interprovinciales para que colocaran los dispositivos de seguridad pasiva o cinturones en los asientos, empezaron los controles en las terminales terrestres.

Controles

Daniel Aguirre, gerente de la Cooperativa Unión Cariamanga, expresó que una vez notificada la empresa por parte de la ANT para que cumplan con la disposición de colocar los cinturones de seguridad en las unidades que no poseían, de inmediato trasladaron el comunicado a los socios y ayudantes.

No fue sorpresa para los choferes y propietarios cuando iniciaron con los controles y sanciones porque todos los buses tienen el dispositivo que le da mayor seguridad al usuario en caso de existir algún accidente, señaló.

Inconveniente

Aguirre mencionó que el problema surge cuando los usuarios, a pesar de indicarles la importancia de utilizar el cinturón, no lo hacen. Los conductores y ayudantes no pueden obligarles. “Durante las campañas realizadas por la autoridad han podido constatar que no están colaborando. Por ende, necesitan mayor difusión de las mismas a la ciudadanía”, añadió.

Miguel Gallegos, chofer profesional, dijo que los pasajeros están acostumbrados a ir cómodos y les molesta colocarse el dispositivo. “Los organismos de control no tienen por qué sancionarnos por algo que a pesar de la insistencia, los ciudadanos no desean hacerlo”.

Sanción

El artículo 390 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), estipula una multa del 15% de un salario básico unificado del trabajador y 4,5 puntos menos a la licencia del conductor, por no utilizar el cinturón o no exijir que los usuarios lo usen.(I).(FJC).

________

Los buses intracantonales están exentos de usar los dispositivos, aunque los choferes sí están obligados.