ECUAVISA (Pichincha) Gobierno de Moreno dará incentivo a empresas si el salario básico aumenta

Gremios que representan al sector productivo del país no quieren que el salario básico aumente en 2019 porque consideran que la economía se ha estancado

Si el salario básico llegara a subir y se da el caso de que algunas empresas no puedan aplicar el incremento con sus trabajadores, el Gobierno ya plantea un mecanismo de incentivo.

Raúl Ledesma, ministro del Trabaja, lo detalla con un ejemplo: “Que pasa si mañana yo le digo ‘subamos 40-50 dólares el salario del empleo y yo esos 50 dólares por trabajador, digamos que tenga 10 trabajadores, un negocio pequeño, son 500 dólares al mes. Esos 500 dólares yo, como Estado, le entrego un certificado de energía eléctrica; o sea que esos 500 dólares, esa diferencia, usted la pueda aplicar para pagar el consumo de energía eléctrica”, explicó el 11 de diciembre de 2018.

Esta propuesta, a criterio de Carlos Zaldumbide, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Quito, debe ser analizada a profundidad. “Tal vez para el primer año buscar un sector específico que sirva de proyecto piloto para ver si funciona o no, pero que no entremos a todo el espectro productivo y después ver si es que lo tenemos que corregir”, manifestó.

Los gremios que representan al sector productivo del país no quieren que el salario básico aumente en 2019 porque consideran que la economía se ha estancado y que, por ello, no es prudente un alza. Así lo explica Zaldumbide: “Cerca del 60% de esa población económicamente activa no tiene un empleo formal actualmente y no se está viendo una generación de empleo a través del sector productivo, y las ventas no han crecido”.

Desde enero de 2019, el régimen iniciará mesas de diálogo con todos los sectores implicados en el incremento salarial, pues el ministro del Trabajo no está de acuerdo con que una persona que gana 2.000 dólares al mes, tenga el mismo incremento que alguien que gana un salario básico.