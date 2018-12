Rafael Correa sobre aviones presidenciales: También existen 6 viajes "irregulares" de Lenín Moreno como Vicepresidente

"De ser cierto, 91 viajes con "costo" de 13 millones, es aproximadamente $143.000 por viaje. ¿Cuál es la alternativa? ¿Ir en flota Pelileo? Nos están convirtiendo en el hazme reír del mundo", lamentó Luego de que la Contraloría General del Estado (CGE) determinara supuestas irregularidades en el uso de los aviones presidenciales, de Tame y Petroamazonas, en el gobierno anterior, con un costo de USD $13 millones; el expresidente de la República, Rafael Correa, cuestionó la información. Relatando varios viajes que realizó la aeronave, que han sido señalados con "anomalías", reclamó: "De ser cierto, 91 viajes con "costo" de 13 millones USD, es aproximadamente $143.000 por viaje. ¿Cuál es la alternativa? ¿Ir en flota Pelileo? Nos están convirtiendo en el hazme reír del mundo".

“¡Ya no saben qué inventar! Ente las “irregularidades” está el transportar personas que no son “funcionarios”. Entonces no se podría invitar periodistas, empresarios, etc. ¡Ridículo!”, escribió en su cuenta en Twitter.

Recordó, por ejemplo, que alguna vez tuvieron que enviar una de las aeronaves para traer al país a un deportista ecuatoriano que había sufrido un grave accidente compitiendo en el extranjero.

Asimismo, precisó que, por su corto alcance, para ir a Europa, el “Legacy” tenía que hacer escalas técnicas en Recife (Brasil) y Cabo Verde (islas frente a África), paraíso fiscal.

El 28 de septiembre de 2015, relató Correa, el Ecuador presidía la CELAC y reunieron urgentemente, en Quito, a los presidentes de Colombia, en ese entonces Juan Manuel Santos, y de Venezuela, Nicolás Maduro, para bajar las fuertes tensiones. En dicha aeronave, señaló, se trajo al país a Tabaré Vásquez, presidente de la UNASUR y Uruguay, “otra irregularidad”, criticó.

“De ser cierto, 91 viajes con “costo” de 13 millones USD, es aproximadamente $143.000 por viaje. ¿Cuál es la alternativa? ¿Ir en flota Pelileo? Nos están convirtiendo en el hazme reír del mundo. ¿No queda nadie decente en Contraloría?”, criticó.

Finalmente, puntualizó, existen también seis viajes “irregulares” de Lenín Moreno cuando fue Vicepresidente, “que serán ocultados por la prensa corrupta”. “Funcionarios dignos de Contraloría: ya rebélense ante tanta politiquería. Celi es una vergüenza”, reprochó.

Fuente: Twitter Rafael Correa - El Universo

