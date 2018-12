Altercado con concejales motiva renuncia de Procurador Metropolitano, pero Alcalde de Quito no la aceptó

"Mi absoluto apoyo y solidaridad con el señor Procurador, un profesional de primer nivel que ha venido sirviendo de forma positiva a la ciudad", expresó el Burgomaestre La tarde de el viernes 14 de diciembre se desarrolló la Sesión de Concejo Metropolitano para tratar el tema de la regularización de taxis en la Capital. En la reunión, existió varios roces entre algunos Concejales y el Procurador del Municipio de Quito, Gianni Frixone, que durante la jornada presentó su renuncia al cargo, debido a varios cuestionamientos a su integridad de parte de los ediles. Ante esto, el Alcalde de Quito, Mauricio Rodas, expresó su respaldo y apoyo total a Frixone; ya que no aceptó su renuncia.

Durante la jornada, Frixone encaró al Concejo, en tono enérgico, por no tomar en cuenta el criterio de la Procuraduría y aclaró que se incluyeron informes y resoluciones contrarias a los criterios planteados para el taxismo informal en la Capital: “Lamento que se pretenda cuestionar mi integridad profesional. Si aquí, señor Alcalde, la voz de procuraduría no se escucha y no se respeta tengo que retirarme. Yo he dado mi asesoría jurídica en derecho, como debe ser”.

Luego de este altercado, el Alcalde Rodas emitió un comunicado público en el cual ratificó a Frixone en su cargo y manifestó de forma abierta su apoyo a la labor realizada por el funcionario: “Mi absoluto apoyo y solidaridad con el señor Procurador Frixone, un profesional de primer nivel que ha venido sirviendo de forma positiva a la ciudad, y quien en repetidas ocasiones ha sido objeto del irrespeto que lamentablemente ha sido característico de ciertos Concejales”.

De igual forma, indicó que este tipo de actitudes, lo único que hacen es ocultar el desconocimiento que tienen algunos ediles sobre normativas y leyes: “Lo más insólito es que este tipo de actitudes altaneras lo único que hacen es pretender ocultar un profundo desconocimiento del derecho, como sucedió el viernes cuando estos señores concejales cuestionaban a la Agencia Metropolitana de Tránsito por no haber procedido a declarar la nulidad de actos administrativos, ignorando que esa es una facultad que solo le corresponde al Tribunal Contencioso Administrativo”.

Para concluir, el Burgomaestre señaló que agradecía la actitud caballerosa del Dr. Frixone al presentar su renuncia, pero que al no haberla aceptado, y solicitarle que se mantenga en su cargo, él continuará desempeñando las funciones de procurador con respaldo de la Alcaldía.

Fuente: Municipio de Quito – La Hora – Ecuadorinmediato