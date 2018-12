Candidata María Sol Corral: "Estamos terceros en encuestas sin empezar campaña, podemos llegar a Alcaldía de Quito" (AUDIO)

Audio Diciembre 17-María Sol Corral



Política propone una revisión del presupuesto de la capital para desarrollar nuevos proyectos La candidata a la Alcaldía de Quito, María Sol Corral, en micrófonos de Ecuadorinmediato, habló sobre sus propuestas para la ciudad y se mostró confiada en que sí podrá llegar al cargo. "En los estudios que yo tengo y las cuales me fio por completo a mí me dejan en el tercer lugar sin emplear la campaña. Temeos una oportunidad importante".

“Durante cinco años fui la vicealcaldesa de la ciudad, la presidenta de la Comisión de Presupuesto y miembro de la Comisión de Movilidad”. Comentó que fue Cónsul de Ecuador en México durante cuatro años. “He entregado mi rendición de cuentas y al ver una necesidad de activar una política diferente en la ciudad he recibido la invitación de varios partidos que me han pedido que sea su representante”.

“Este es el más alto honor que puede recibir una persona en la ciudad. Pensar que una mujer puede ser candidata a la Alcandía de Quito cuando todos los burgomaestres anteriores han sido varones es un paso importante”, mencionó

Sobre las encuestas que ubican a Paco Moncayo como el primer candidato en llevarse la intención de voto. “En los estudios que yo tengo y las cuales me fio por completo a mí me dejan en el tercer lugar sin empezar la campaña. Si tenemos al general Moncayo con el 32% después de haber sido dos veces alcalde, asambleísta, todos los candidatos tenemos una oportunidad importante”.

Sobre el segundo candidato, que lidera las encuestas, Jorge Yunda comentó que “él es un político que está todos los días en la palestra pública y hay otros personajes que a pesar de estar presentes estaban muy bajos en sus números. Yo he llegado el primero de agosto a mi ciudad y a partir d ese momento he empezado una campaña de cáncer de mama con mi fundación y recibí las invitaciones de varios partidos”.

“Al revisar la encuesta me coloca la tercera posición sin haber estado 4 años en mis país eso me da una clarísima ventaja de trabajo y un techo solo para ir subiendo. No he estado activamente en la ciudad, pero si hemos trabajamos en temas internacionales. Yo lo que estoy haciendo es trabajar duro”.

Comentó que cree que existe la posibilidad de presentar una propuesta “a la ciudad y ya dependerá de los ciudadanos para que decidan”. Entre las propuestas de Corral para su campaña está la revisión del presupuesto para el Municipio de Quito.

“Tenemos que analizar los ingresos y los egresos, las deudas y la capacidad. Lo que nos cuesta el proyecto del Metro de Quito”. Comentó que si todos los recursos se van solo para un proyecto entonces no existen los rubros para mantener a la ciudad. “Por eso es que la capital está como está”. Recordó que se han paralizado varios programas de desarrollo como el soterramiento de cables.

“Los postes están a punto de caerse. Un peligro para los peatones y los vehículos, al ciudad hoy día no tiene dinero entonces hay que revisar y reasignar los recursos”. Propuso que es necesario eliminar varios “programas que no son viables. Necesitamos entrar en un periodo de austeridad pero también de eficiencia”.

Corral propone trabaja en una “seguridad ciudadana” para establecer que los espacios públicos son para los ciudadanos. “La misma gente va a evitar que haya tanta violencia. Si no logramos que la gente vuelva a la calle no vamos a conseguir detener la inseguridad”.

Sobre la recolección de basura comentó que “no se puede poner recolectores solo para obtener votos. La empresa de residuos sólidos ha tenido siete gerentes y hoy ni siquiera se han realizado los estudios para el nuevo cubeto para la disposición final de la basura. Hoy en día no tenemos proyectos de recolección de los desechos, no hay recicladores registrados tampoco”.

Comentó que es necesario tener gente con experiencia que sepa manejar los temas, los procesos y la contratación pública. “No es lo mismo una empresa pública”. Ante la movilidad que se maneja en Quito se propone en el orden y la descongestión.

“Estamos trabajando en un proyecto a la avenida Occidental por los problemas de conectividad hacia el Condado y el sur de Quito. Aquí no se trata de inventarse un proyecto y luego que no se tengan los recursos”. Comentó que el próximo alcalde o alcaldesa no tendrá presupuesto. (BGV)

Fuente: Ecuadorinmediato