Asamblea debate reformas a Ley Orgánica de Comunicación

Intervenciones de legisladores continúan en Pleno de Legislativo El Pleno de la Asamblea Nacional instaló la sesión en la que se debate, por segunda ocasión, los cambios a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC). Durante la jornada, representantes del sector comunitario, indígena, medios, entre otros, han expuesto sus opiniones sobre el cuerpo legal.

La presidenta Elizabeth Cabezas anunció la intervención de Jorge Corozo, titular de la Comisión de los Derechos Colectivos Comunitarios y la Interculturalidad; informó también que se recibirá a organizaciones vinculadas al ejercicio de la comunicación.

“La mesa legislativa recibió a más de 50 organizaciones y ciudadanos durante el proceso de socialización de la propuesta”, dijo Corozo.

Apawki Castro, vocero de comunicación de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) reconoció el trabajo de la Comisión de Derechos Colectivos, que ha posibilitado la participación de los pueblos y nacionalidades indígenas en las reformas.

Resaltó la asignación directa de frecuencias en favor de las comunidades y pueblos, lo que posibilitará la democratización del espectro radioeléctrico.

De su lado, Ana Acosta, representante del colectivo "El Churo", denunció: “Sin debate se quiera incluir una propuesta de grupo de poder de hacer la renovación automática de frecuencias de radio y televisión”.

“Rechazamos esta propuesta por varias razones, porque viola la Constitución”, insistió.

Roberto Manciati, representante de los canales de televisión, indicó que 280 frecuencias ganaron el concurso, a quienes, seguramente, se va a indemnizar a los ganadores y el resto de frecuencias qué va a pasar, preguntó.

"Cuando hablamos del proceso de los medios de comunicación comunitarios, me permite hacer una sugerencia, no dejen de lado los medios de comunicación universitarios porque eso no se ha tomado en cuenta en absoluto", recalcó.

Y planteó revisar el contenido del 5% del mensaje intercultural en los medios, lo que significa 72 minutos diarios, lo que demanda una fuerte inversión de recursos para su producción, explicó.

Kléver Chica, presidente de AER, respondió que no está en contra de los sectores comunitarios”.

“Los sectores comunitarios, por ley, por Constitución, tienen el 34 por ciento del espectro radioeléctrico. Nosotros, los hemos venido apoyando y lo seguiremos respaldando, de ninguna manera, estamos en contra de los comunitarios”, indicó.

No obstante, recalcó que también se debe dar importancia a los centros de educación superior.

En una nueva intervención, el presidente de la Comisión de Derechos Colectivos, Jorge Corozo, sostuvo que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el poder expresar libremente sus opiniones, investigar, recibir y difundir información, sin limitación de fronteras; por cualquier medio de expresión, señaló al precisar que las reformas a la ley de Comunicación se ajustan a los instrumentos internacionales de derechos humanos y a la Constitución del Ecuador.

Destacó los principales beneficios de las reformas a la Ley de Comunicación, entre ellas: la eliminación de las normas deontológicas, a fin de que estén alineadas con la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, la prohibición de la censura previa para autoridades y funcionarios públicos -que en ejercicio de sus funciones- pretendan aprobar o desaprobar contenidos para difundirse.

Se elimina la figura del linchamiento mediático, en virtud de que vulnera derechos individuales y colectivos a recibir información de calidad.

Tras una suspensión, el debate se reinició pasadas las 15h00 y, durante su intervención, la legisladora Guadalupe Salazar propuso se efectivice la renovación de frecuencias siempre y cuando los medios cumplan con las condiciones técnicas y administrativas. Asimismo, sugirió que las partidas presupuestarias de la SUPERCOM sean suprimidas luego de la evaluación del caso y que el personal reciba lo que le corresponde por ley.

De su parte, el legislador Tito Puanchir remarcó que la eliminación de la Superintendencia deberá ser destacada en toda la ley. A su criterio, este organismo fue creado por el gobierno anterior para “silenciar a los medios de comunicación”. También se refirió al derecho a la réplica y aseguró que es una figura “inoficiosa” que no debía estar en la LOC, por lo que se la elimina en las reformas.

Entre tanto, Wilma Andrade reiteró que las reformas han sido esperadas por los medios y la ciudadanía, tomando en cuenta que la normativa vigente controló y limitó el periodismo de investigación, a través de un sistema concentrador del poder. “Se registran 263 procesos penales y administrativos contra periodistas y medios con la LOC, creada hace cinco años. La normativa protegía al Estado y no a los ciudadanos”, reclamó.

José Chalá celebró el tratamiento, en segundo debate, de las reformas a la Ley de Comunicación, puesto que hay sectores y actores que se oponen a su análisis o existencia. Es necesaria una normativa para garantizar los derechos de la comunicación.

Sin embargo, objetó la autorregulación de los medios y la eliminación del ámbito administrativo, argumentando que dejaría en la indefensión a las audiencias para reclamar en casos de vulneración de sus derechos por parte de la prensa.

El concurso para la adjudicación de frecuencias también fue objetado por la legisladora Encarnación Duchi. Desde su punto de vista, 90 ganadores son privados y 16 comunitarios, pero de estos últimos, tan solo uno pertenece a pueblos y nacionalidades indígenas. “Pido que se considere y promueva el uso del idioma de los pueblos y nacionalidades indígenas a través de las reformas”, añadió.

Durante su intervención, Guillermo Celi aseguró además, que la normativa vigente “nunca se aplicó contra los insultos de las sabatinas del gobierno anterior; sirvió para perseguir, acallar y vilipendiar a los ecuatorianos”. Pero además, resaltó que entre las reformas se mencione la subasta de medios incautados, manejados por el Estado. “Hay que tomar medidas inmediatas. Es ahí donde se puede direccionar la noticia y el pensamiento”.

Pedro Curuchumbi y Cristina Reyes también resaltaron cambios en Ley, pese a considerar que la misma debió haber sido derogada. Para la legisladora socialcristiana, por ejemplo, es positivo que se suprima el “espíritu sancionador” contra medios y periodistas, así como toda disposición que catalogue a la comunicación como un servicio público.

La oficialista Ximena Peña planteó que el paquete accionario de los medios de comunicación, de carácter nacional, no supere el 49% cuando pase a manos de organizaciones extranjeras domiciliadas en Ecuador, garantizando la soberanía de la comunicación.

En cuanto a la difusión de contenidos musicales y periodísticos, la legisladora calificó como fundamental el que se pueda considerar el talento de los artistas en el exterior. “El migrante a la distancia se inspira y tiene producción que no es transmitida”.

Por parte de la Revolución Ciudadana, Carmen García cuestionó que la Comisión de Derechos Colectivos no haya socializado el informe de minoría respecto del proyecto de reformas. “Los ciudadanos quedarán en indefensión y vulneración de derechos por falta de procedimientos ante los excesos de los medios”, criticó.

William Garzón, en cambio, rechazó que haya la posibilidad de promoción de bebidas sin moderación y sin restricción alguna. “La norma constitucional determina que los contenidos que se difundan serán de carácter informativo, educativo y cultural”, añadió.

Fredy Alarcón también destacó las modificaciones de la LOC. “La Ley reconoce a la comunicación como un derecho, eliminando el concepto de servicio público. Se establece la conformación del Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información como un cuerpo con autonomía funcional". Asimismo, lo hizo el socialcristiano Luis Fernando Torres, pero fue partidario de un cambio “radical” a fin de consolidar la libre circulación de ideas y opiniones.

Por el contrario, Patricio Donoso, de CREO, insistió en la derogatoria de la actual LOC, pese a sus reformas. Reiteró que hace falta establecer el mecanismo específico para la venta de los medios incautados, el tema de renovación de concesiones y la devolución del dinero cobrado a medios en forma abusiva.

Tras ellos, Karina Arteaga, Héctor Muñoz, Lenin Plaza, Pabel Muñoz, Luis Pachala, Manuel Ochoa, Juan Cárdenas y Fausto Terán, dieron sus observaciones acerca de la normativa. Hasta el momento, las intervenciones continúan.

