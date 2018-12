Pabel Muñoz advierte ilegalidades con Proforma 2019: Próximo año, Ecuador tendría ingresos menores a gastos corrientes (AUDIO)

Audio Diciembre 18 - Pabel Muñoz



Asambleísta explicó que con esto se estaría dando paso a más endeudamiento hasta, incluso, llegar a FMI El presidente de la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional, Pabel Muñoz, alertó sobre las principales preocupaciones que tiene la bancada de la Revolución Ciudadana en cuanto a la Proforma Presupuestaria 2019, ajustada para su reenvío al Pleno y su posterior tratamiento. En declaraciones exclusivas para Ecuadorinmediato.com, el legislador Las asignaciones a educación, universidades, salud; concesiones, despidos y eliminación de subsidios. Además, advirtió que podría haber "ilegalidades" si es que el próximo año Ecuador tiene menos ingresos que gastos corrientes.

No se restituye los recursos ofrecidos por el gobierno a las universidades. “Se les hizo una disminución de USD $145 millones y se les prometió que se les iba a restituir el total de esa asignación, pero solamente les están cargando USD $53 millones”, criticó Muñoz.

Los recursos para el Sistema Nacional de Educación y el de Salud son insuficientes y menores a los años anteriores. “En el caso de salud, si es que ya se llegó al mandato constitucional del 4% del PIB, debían haber sostenido esa misma asignación, pero no lo hacen. Continúa esa vergonzosa asignación de un poco más de USD $600 mil para la prevención de la violencia contra las mujeres”, reprochó.

Se estima que pudiera llegar a USD $205 millones de ahorro en tema de desvinculaciones en el sector público. “Eso significa que va a existir una gran cantidad de despidos en este sector”, dijo.

Se anuncian USD $1.000 millones en concesiones. “Son privatizaciones”.

Existe un alza en la gasolina extra y diésel Premium. “Está claro que ya viene el paquetazo económico para el pueblo ecuatoriano con la eliminación de estos subsidios. Esto es lo que se puede desprender de los insumos enviados a la Asamblea Nacional”. Muñoz explicó que hay una disminución del 46% en el subsidio a la gasolina extra y del 19% para diésel Premium.

Reclamó, igualmente, la asignación de recursos a la Secretaría Nacional de Comunicación (SECOM) a pesar de que se criticó al gobierno anterior por cargar más recursos para comunicación, disminuyéndolos en sectores prioritarios. “No se le está pidiendo más gasto, sino una asignación sensata de los recursos”, precisó.

“La decisión que tomaron en este año fue la eliminación del subsidio a la gasolina súper, pero en vez de tener más recursos, lo que pasó es que el Estado terminó gastando más porque como aumentaron los consumidores de la extra, no disminuyeron recursos. Por eso es que se pudo ver, en el primer envío de la Proforma, un aumento del 144% en subsidio a combustibles y una reducción de 6% en los subsidios sociales”, comparó.

Sin embargo, desde el gobierno se ha justificado que estas medidas se deberán tomar a causa del reajuste del precio del barril del petróleo y la restitución de recursos a la educación. Pabel Muñoz coincidió con aquello, pero además, recordó que hubo una gran movilización social que defendió sus derechos y que, en este punto, deberían sostenerse.

“No puede ser que a las universidades se les diga que se les va a restituir la totalidad de los recursos y solo les asigne USD $53 millones de los USD $145 que les quitaron. No puede ser que no haya aclarado el tema de las concesiones. No estamos hablando de temas menores. Cuando se dice concesionar o recibir por concesión USD $1.000 millones, la pregunta es: ¿será en educación, en salud, carreteras, hidroeléctricas? Mientras esto no quede esclarecido, es preocupante”, mencionó.

En términos legales, puntualizó, si es que son USD $1.000 millones que no pueden conseguir, significaría que están “inflando” los ingresos y podrían estar incumpliendo la regla fiscal. Si es que ésta se incumple, esa Proforma no podría ser legalmente aprobada.

“Se puede tener 25 observaciones a la Proforma, que pudieran no ser tan sustantivas como si se llegan a dar cinco que son de connotación legal: 1) Tienen que darse las asignaciones a los Gobiernos Autónomos Descentralizados, tanto por la vía de los ingresos permanentes, como los no permanentes. 2) Tienen que garantizarse las preasignaciones para salud. 3) Las asignaciones para educación, para las universidades del país. 4) No sobrepasar el techo de deuda, pero con la reforma que hicieron, ahora no tienen techo de deuda. 5) Cumplir con la regla fiscal”, señaló.

Esto significa, dijo, que el Estado ecuatoriano debe tener más ingresos que gastos corrientes. Según el asambleísta, en “el papel”, es decir, en la Proforma, esto se cumple. Sin embargo, si es que se parte de la sospecha –no aclarada- de que USD $1.000 millones pudieran estar siendo inflados en los ingresos, se estaría incumpliendo la regla fiscal.

“Es decir, el próximo año, probablemente, podríamos tener ingresos corrientes menores a los gastos corrientes y eso ya sería una ilegalidad. Lo que va a terminar pasando es que, a pesar de haber criticado, van a aumentar los temas de deuda. Fíjense que ahora tiene también cerca de USD $8.000 millones que quieren tener en deuda externa y USD $4.600 millones que no están ubicados la fuente. Eso le abre sospechas, incluso, de si están queriendo regresar o no al Fondo Monetario Internacional”, lamentó.

El legislador aseguró que si el Pleno se ratifica en sus observaciones, la Proforma pasará por el Ministerio de la ley. “Un gobierno no se puede quedar sin Proforma Presupuestaria, pero lo que sí me parece inconveniente es que la Asamblea Nacional se convierta en cómplice de esto, que está mal elaborado y con tantos huecos, que podría significar un paquetazo para todos los ecuatorianos”.

