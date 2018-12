Proforma 2019 entrará en vigencia por Ministerio de la Ley

No alcanzó los votos para ratificarse en las observaciones al documento enviado en primera instancia El Pleno de la Asamblea Nacional no estuvo de acuerdo con el nuevo texto enviado por el presidente Lenín Moreno, debido a que de las 17 recomendaciones, solo consideró cuatro. Además, los legisladores señalaron que con el anuncio del incremento del precio de la gasolina extra y ecopaís, los valores ya no coinciden con los datos del documento. Homero Castanier mocionó la ratificación de las recomendaciones y observaciones formuladas por la Asamblea, pero la propuesta obtuvo 60 de los 92 votos necesarios y 47 abstenciones, por lo que entra en vigencia la proforma enviada en segunda instancia por el Ejecutivo.