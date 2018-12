En busca de Alcaldía de Ambato en 2019, Luis Fernando Torres renuncia a Asamblea Nacional

Participará por alianza Tiempo de Cambio-Partido Social Cristiano Luis Fernando Torres participará en las elecciones seccionales del 2019 como candidato a alcalde de Ambato. Este miércoles renunció a la Asamblea Nacional para poder oficializar su postulación. Días atrás, el político hizo este anuncio a través de su cuenta en Twitter. "La situación crítica de falta de #Seguridad y #Empleos no se resuelve con improvisaciones. La experiencia y conocimiento administrativo son fundamentales. He aceptado el pedido de los ambateños y me postularé para la Alcaldía de #Ambato", confirmó.