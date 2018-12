Jimmy Jairala renunció a Prefectura del Guayas

Político dejó el cargo para ser candidato a la Alcaldía de Guayaquil Por medio de un evento Jimmy Jairala renunció a la Prefectura del Guayas para continuar con su campaña para alcanzar la Alcaldía de Guayaquil por la alianza Centro Democrático-Democracia Sí. La viceprefecta Mónica Becerra asumirá el cargo provincial hasta que se escoja a un nuevo titular de esta entidad.

Jairala aseguró que deja la Prefectura con avances en desarrollo social, vialidad, apoyo al agro, entre otros. “Hay gente de primera que va a seguir en esta administración ayudando a Mónica y todos los que hemos trabajado debemos sentirnos orgullosos de todo los que se ha hecho en este tiempo. Espero que sigan trabajando”.

Asimismo se refirió que se ha trabajado en proyectos importantes en la provincia. “Hemos sido responsables nuestra matriz de endeudamiento esta absolutamente financiada no pasa del año 2025. No puedo decir lo mismo desde el otro año pero no vamos a hablar de eso. Allá si deben mucha plata acá hemos podido administrar la pobreza”.

Comentó que el trabajo en la Prefectura ha sido positivo porque se ha destinado proyectos para el sector social y humilde. Por su parte la Prefecta Becerra destacó la gestión de Jairala en la institución. "Jimmy es el mejor prefecto del Ecuador en votación mantuvo una administración de diez años a la que le puso corazón”.

Una vez que se hizo oficial la renuncia de Jairala junto con sus seguidores el político se dirigió a la delegación provincial del Consejo Nacional Electroal (CNE) donde inscribió su candidatura a la alcaldía de Guayaquil por la alianza CD-Democracia Sí junto al resto de aspirantes a concejales y otros cargos. (BGV)

Fuente: Prefectura de Guayas/ Ecuadorinmediato