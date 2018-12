Escritoras ecuatorianas integran reconocidas listas de literatura internacional

"La emergencia internacional de la literatura ecuatoriana, que tiene rostro de mujer", relatan en The New York Times Las obras literarias de dos escritoras ecuatorianas proyectaron la literatura del país a nivel internacional. "Pelea de gallos", de María Fernanda Ampuero, quedó en la lista de los 10 libros de ficción del 2018 del The New York Times. "Mándíbula", de Mónica Ojeda, forma parte de una lista de diario El País, como uno de los 50 mejores libros de 2018.