Subsidios a diésel y gas doméstico "no se tocarán", ratifica Ministro de Finanzas

Asegura que medidas económicas anunciadas este 18 de diciembre garantizarán sostenibilidad de Estado El Gobierno Nacional anunció el alza de precios en las gasolinas extra y ecopaís. Según el ministro de Finanzas, Richard Martínez, estas medidas garantizarán la sostenibilidad del Estado. Asimismo, ratificó que los subsidios al diésel y al gas doméstico "no se tocarán" y que el Gobierno Nacional mantiene conversaciones con sectores de transporte urbano para explicarles las medidas y las compensaciones y no afectar a la ciudadanía.

“Estas decisiones tienen que ver con un programa económico que está en marcha y que tiene cuatro pilares: 1) La sostenibilidad fiscal, es decir, la posibilidad de que el Estado pueda garantizar los derechos de los ciudadanos y el acceso a los servicios que necesitan, pero con las cuentas equilibradas, pero no endeudándose cada vez más”, explicó.

“2) La protección social, la equidad y la igualdad de oportunidades. Esto tiene relación con el primer pilar porque, en la medida en la que el Estado pueda tener los recursos para sostener ese gasto social, vamos a crear las capacidades para generar la equidad en los ciudadanos. 3) La reactivación productiva, empleo y competitividad. Se ha hecho mucho con el avance de una Ley de Fomento Productivo muy potente, la remisión tributaria, la simplificación de trámites, etc. 4) La transparencia y el manejo eficiente de los recursos públicos”, precisó.

Martínez reiteró que la importancia de estas decisiones se verá en el futuro porque servirán para tener una economía más sostenible. “Por un lado se reduce el subsidio para la gasolina extra, luego se liberaliza la importación de diésel industrial para que los privados puedan importar directamente con una compensación a los sectores exportadores, en esencia, pesca y acuacultura porque nos importa conservar la mano de obra que generan y que no pierdan competitividad para el ingreso de divisas”.

“Por el otro lado está el tema de masa salarial, que vemos que es un peso demasiado grande para lo que puede resistir la economía del país y que necesita, en este momento, la eliminación de vacantes y la reducción de salarios en el jerárquico superior, los ministros y los contratos ocasionales. El mensaje que está detrás de esto, para la ciudadanía, es que el esfuerzo empieza por casa” dijo.

Mientras que, en los puntos de competitividad y producción, resaltó las conversaciones que mantienen con el Banco del Pacífico para reestructurar deudas de los préstamos hipotecarios. Según el Secretario de Estado, esta decisión está enfocada, sobre todo, para la clase media del Ecuador.

En cuanto a los subsidios a los combustibles, el funcionario señaló que en los últimos 10 años, los ecuatorianos hicieron un esfuerzo de USD $50.000 millones y el Estado no fue capaz de corregirlo. “Hoy tenemos que tomar una decisión de esta naturaleza porque, de lo contrario, lo que estamos arriesgando a futuro, es salud, educación, vivienda, servicios sociales, el bono de desarrollo humano. Si queremos proteger a la población más pobre se necesitan recursos y en la medida en la que perdemos capacidad de obtención de esos recursos, nos alejamos de ese objetivo”.

“Nosotros estamos conscientes de que hay que hacer una eliminación y reducción del subsidio, pero sin afectar, por ejemplo, a las camionetas que transportan víveres en el área rural; tampoco al transporte urbano de taxis, para evitar un perjuicio a quienes no tienen vehículo. Tenemos un registro de ANT cruzado con el SRI. Aproximadamente el 82% de los taxis están regularizados, para nosotros será muy fácil, en esa identificación, extender una compensación para que no se afecte al taxi en ese nivel”, dijo.

Martínez indicó que existen herramientas consolidadas, en términos de información, que podrán impulsar rápidamente para operativizar las medidas. Además, remarcó los anuncios hechos por algunas cadenas comerciales sobre el no incremento de precios de los productos apropósito de la eliminación de subsidios. “Como sociedad no podemos seguir subsidiando algo que se torna insostenible”. La mayoría de la población, indicó, se moviliza en transporte público y el combustible que utiliza ese sector no se tocará, así como tampoco el gas, remarcó.

(JPM)

Fuente: Teleamazonas

Ecuadorinmediato.com