Juez Provincial de Pichincha, investigado por presuntos movimientos financieros inusuales

Funcionario acusa a directora de UAFE, Diana Salazar, de perseguirlo Henry Caliz Ramos es funcionario judicial desde el 2008, primero como Fiscal y, desde este año, Juez de Pichincha. Según un reportaje de Teleamazonas y El Telégrafo, el magistrado no ha justificado aún supuestos movimientos, considerados en el Sistema Financiero como, inusuales. Según la autoridad, la UAFE lo persigue. "Yo me considero juez hoy, antes me consideraba fiscal. Soy un emprendedor, empresario. La doctora (Diana) Salazar me persigue".