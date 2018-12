Carlos Baca, Diego Guzmán y Óscar Bonilla rindieron versión en Fiscalía en investigación por presunto peculado

Los tres fueron integrantes de Comisión 30-S Óscar Bonilla, Diego Guzmán y el exfiscal Carlos Baca Mancheno, exmiembros de la Comisión que investigó los hechos ocurridos el 30 de septiembre del 2010, llegaron hasta la Fiscalía General del Estado a rendir versión sobre el caso que se investiga por presunto delito de peculado. Este organismo fue conformado por el expresidente Rafael Correa, a través de Decreto Ejecutivo.

“Ante el llamamiento que ha hecho la Fiscalía y en cumplimiento a mi responsabilidad ciudadana. Es un caso referido a una acusación de supuesto peculado, que no tiene ningún fundamento”, mencionó en breves declaraciones a la prensa, a su entrada, Bonilla. Guzmán y Baca, sin embargo, prefirieron no pronunciarse.

Ya a su salida, el Exfiscal General reiteró que no existe ningún informe de Contraloría para que se lo acuse de supuesto peculado. “Como consecuencia de haber investigado la corrupción de ODEBRECHT, el señor (Carlos) Pólit forjó un documento cuya indagación previa inició gracias a la exfiscal subrogante (Thania Moreno)”.

“En esa indagación previa he rendido mi versión, le he entregado al Fiscal los elementos que corresponden entregarse, respetuoso de la justicia y el derecho. No apareció el informe porque no existe. La Contraloría, el señor contralor, el procurador, todos lo han dicho”, dijo.

La exautoridad se refería al supuesto informe de la Contraloría General del Estado, que habría determinado el uso de recursos asignados a la Secretaría Nacional de Inteligencia (SENAIN) a la Comisión 30-S, que él presidió.

