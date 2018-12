Ecuador importará 1’300.000 barriles de Nafta Ron 87

Empresa adjudicada fue LUKOIL PAN AMERICAS LLC. La compañía LUKOIL PAN AMERICAS LLC. fue la adjudicada para la importación de 1’300.000 barriles +/- 2% de Nafta Ron 87, que presentó un diferencial de USD $+5,44 dólares por barril. De las 41 empresas invitadas para este concurso internacional de ofertas, se recibieron 8 excusas y 7 ofertas de las empresas: B.B. Energy (Asia) Pte. Ltd., Castleton Commodities Merchant Traiding L.P., George E. Warren Corporation, Glencore Ltd., Lukoil Pan Americas Llc., Trafigura Pte. Ltd. y Vitol Inc.