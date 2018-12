LOS JUICIOS POLÍTICOS NO PASAN DEL SHOW EN EL 2018

Los 15 hechos de Ecuador en 2018 Los juicios políticos, destituciones e inicios de trámites por inobservar sus funciones han sido parte de "Los 15 hechos de Ecuador en 2018". El caso más sonado fue la destitución de José Serrano como Presidente de la Asamblea y la cesación de Carlos Baca como Fiscal General del Estado, producto de un polémico audio, en el que hablaban de "bajar" al titular de la Fiscalía y que Baca lo reveló en rueda de prensa.

Jorge Glas

En 2017, asambleístas de oposición lideraron el pedido de juicio político en contra de Jorge Glas. Tras debates intensos sobre la pertinencia legal y política, a finales de ese año, la Corte Constitucional dio paso al trámite contra Glas, quien fue sentenciado a 6 años de prisión por el delito de asociación ilícita, en el marco del caso ODEBRECHT.

Ya, en el 2018, el 8 de enero, la Comisión de Fiscalización desistió de continuar con el trámite, pues consideró que no era competente, ya que Glas no era Vicepresidente de la República para esa época.

La decisión legislativa llegó un día después de que la Asamblea designó a María Alejandra Vicuña como la Segunda Mandataria.

José Serrano y Carlos Baca

Desde el 16 de enero empezó una disputa que involucraba a Carlos Baca, entonces Fiscal General del Estado, a quien la fiscal Tania Moreno decidió iniciar una indagación, luego de que el ex candidato vicepresidencial Andrés Páez y el periodista Fernando Villavicencio denunciaran que habría incurrido en peculado por supuestamente haber realizado cobros irregulares mientras presidió la Comisión del 30-S, que investigó la revuelta policial del 2010.

Pero el 26 de enero, un escándalo sacudió la arena política ecuatoriana, cuando Baca reveló una grabación entre José Serrano y el ex Contralor General del Estado, Carlos Pólit.

“Yo le anticipé al país que detrás de los ataques al Fiscal se ocultaban oscuros y poderosos intereses de personas con fuero de Corte Nacional para quienes el Fiscal resultaba un peligro”, afirmó el Fiscal General.

Un extracto de la grabación decía:

José Serrano: Hermano aquí, aquí el tema es Baca hermano. Baca es un miserable, tú sabes que siempre fue un miserable y obviamente él no está dispuesto a cumplir con ningún, con ningún acuerdo, no…

Carlos Pólit: Ya

José Serrano: Ehh, pero al final yo no sé, o sea, yo no sé Baca a quien está respondiendo este rato, pero él está jugando en su cancha porque él también quiere ser presidente de la república, no...

Carlos Pólit: ¡Carajo! ¡No me digas!

José Serrano: Si si si, es el arribismo. Como él maneja esos temas y el hermano maneja el tema electoral, entonces ellos tienen una fuerte presencia ahí, pero, pero definitivamente tenemos que bajarle, no nos queda más, él no puede ser Fiscal hasta finales de este año.

En reacción al hecho, el ex Contralor confirmó la grabación y admitió que se trataba de una conversación del 22 de noviembre de 2017, que fue sustraída de su teléfono celular; Serrano, en cambio, no aceptó ni desmintió la veracidad de la grabación y anunció que judicializaría el hecho y, además, pediría investigación sobre la labor de la comisión del 30 de septiembre.

La discusión en los foros mediáticos surgió sobre si debía o no Serrano atender una llamada de Pólit; si Serrano era parte de una estrategia para sacar a Baca del medio o si la revelación de Baca era una cortina de humo para que no se investigara el caso 30-S.

Un ingrediente adicional se sumó: el parte policial sobre la judicialización del audio. El sargento de Policía, Danny Ibarra, encargado de esta pericia, dijo que el documento fue elaborado luego de la rueda de prensa que brindó Baca, en la que reportó la grabación. Señaló que fue presionado por un superior para cambiar la hora del escrito.

Baca negó el tema e informó que, cuando supuestamente presionó al policía para modificar el parte, él estaba en una audiencia.

Producto del escándalo, tanto Baca como Serrano comparecieron ante la Asamblea Nacional. El 10 de marzo, los asambleístas escucharon el relato de los hechos, primero, a Baca, y, después a Serrano, quien, finalmente, con 128 votos a favor y 3 abstenciones, fue destituido de la Presidencia del Poder Legislativo, más no de su condición de asambleísta. Otra de las resoluciones fue el inicio del juicio político al Fiscal.

El trámite en contra de Baca arrancó el 26 de abril por el supuesto incumplimiento de funciones; los interpelantes aseguraban que debió judicializar el audio de Pólit y Serrano y no presentarlo ante la opinión pública.

Aquel día, en la sesión de la Asamblea, Baca expuso su labor al interior de la Fiscalía, habló de resultados y del tema que lo llevó a la palestra: el audio de Serrano y Pólit; la decisión del Legislativo fue cesarlo de su cargo con 103 votos a favor y 3 abstenciones.

Carlos Ochoa

El 13 de marzo, con 119 votos afirmativos y 1 abstención, la Asamblea Nacional censuró y destituyó a quien, anteriormente, ya fue cesado de su cargo por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición (CPCCS-T), Carlos Ochoa.

Durante su intervención, Ochoa fue crítico con los asambleístas, asegurando que, antes de escuchar sus argumentos, ya se lo declaró culpable.

"Soy culpable de actuar con mano firme y sentido de justicia para sancionar a medios que ofendían a la gente, a la mujer, de reducir la violencia, de impedir la difusión de imágenes dolorosas y de defender los derechos de las minorías", manifestó Ochoa, durante su corta intervención, y salió al finalizar sin esperar la respuesta de los interpelantes.

La entidad que estaba a cargo de Ochoa, SUPERCOM, será eliminada, así como también la figura del linchamiento mediático, normas deontológicas, y otros cambios más a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), que fueron aprobados en sesión del 18 de diciembre por la Asamblea Nacional.

Otros

Un juicio político que se inició en el Legislativo, pero que no tuve el apoyo necesario, fue al primer Ministro de Economía y Finanzas de la era del Presidente Moreno, Carlos de la Torre, a quien lo acusaron de supuesto incumplimiento de funciones por haber debitado USD$300 millones de la cuenta destinada para la reconstrucción en las zonas afectadas por terremoto y acreditados a la Cuenta Corriente Única del Tesoro.

De la Torre llegó hasta el Pleno de la Asamblea el 25 de octubre para responder a sus interpelantes, sin embargo, no se lograron los votos necesarios para censurarlo, pese a que ya no era parte del Gobierno Nacional y, por el contrario, se convirtió en crítico de las políticas económicas que adopta el régimen.

En el marco del secuestro y asesinato del equipo periodístico ecuatoriano, líderes de oposición al interior de la Asamblea anunciaron juicios políticos e incluso firmas comprometidas para los trámites en contra de César Navas, ex Ministro del Interior, Patricio Zambrano, ex Ministro de Defensa, y, María Fernanda Espinosa; la ex Canciller, además, era cuestionada por su intervención en el asilo al fundador de WikiLeaks, Julian Assange.

Contra Navas y Zambrano aún no se presentó la documentación oficial, en el caso de Espinosa, el pedido está en el Consejo de Administración Legislativa (CAL).

En noviembre, la Comisión de Fiscalización y Control Político recomendó al Pleno continuar con el trámite de juicio político al ex procurador General del Estado, Diego García, por supuesto incumplimiento de funciones.

La asambleísta Mae Montaño acuso al ex Procurador de no asistir a la audiencia de formulación de cargos en el proceso seguido contra el ex vicepresidente de la República, Jorge Glas.

El tema, al momento, no ha tenido mayores avances.

