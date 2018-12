YASUNÍ ITT: ¿PROMESA INCUMPLIDA?

Los 15 hechos de Ecuador en 2018 En el especial de Ecuadorinmediato.com "Los 15 hechos de Ecuador en 2018" no puede quedar fuera la explotación del ITT (Ishpingo, Tambococha, Tiputini -Bloque 43) y los recursos económicos que llegarían al país por la explotación petrolera en este sector. Esto, pese a la promesa del Presidente de la República, Lenín Moreno, -en la consulta popular- de incrementar la zona intangible, al menos 50.000 hectáreas y reducir el área de explotación autorizada por la Asamblea Nacional, de 1.030 a 300 hectáreas.

La consulta popular del 4 de febrero de 2018 careció de un dictamen de la Corte Constitucional (CC), por lo que miembros del colectivo YASunidos pidió, meses antes de los comicios, una reunión con el Primer Mandatario para aclarar la pregunta referente a este tema: “¿en qué lugares?, ¿con qué criterios?, ¿con participación o a puerta cerrada?”.

“¿Está usted de acuerdo en incrementar la zona intangible al menos 50.000 hectáreas y reducir el área de explotación petrolera autorizada por la Asamblea Nacional en el Parque Nacional Yasuní de 1.030 hectáreas a 300 hectáreas?”, fue la pregunta que se consultó a los ecuatorianos. Sin tener una respuesta clara por parte del Gobierno Nacional. (Revise la justificación presentada: https://bit.ly/2V1J0uQ, https://adobe.ly/2DuNyUN).

Los campos del parque son prioridad para la empresa pública Petroamazonas. Este año, la estatal tenía previsto invertir USD $417 millones en el bloque ITT (Ishpingo, Tambococha y Tiputini). Es el monto más elevado desde que se iniciaron los trabajos en el lugar, en 2014.

Tras la consulta popular, el Gobierno creó una Comisión que amplía el cuidado del Yasuní, que viabilizaría el resultado de la séptima pregunta de los comicios del 4 de febrero. Según lo dispuesto, el organismo estaría encargado de incrementar en 50.000 hectáreas el área intangible vedada a perpetuidad a todo tipo de actividad extractivista, las tierras de habitación y desarrollo de los grupos waorani, conocidos como Tagaeri, Taromenane y otros eventuales que permanecen sin contacto.

Asimismo, el equipo elaboraría un informe vinculante para verificar la reducción de la explotación petrolera en el Parque Yasuní de mil 30 a 300 hectáreas, en cumplimiento también de lo expresado en las urnas. La nueva zona intangible se extendería hasta el occidente, según el ministro del Ambiente, Tarsicio Granizo, quien presidía la Comisión que tendría 120 días para delimitar la zona de conservación.

En junio, la propuesta sobre el incremento de espacio del área intangible fue presentada al Presidente Lenín Moreno. Posteriormente, una delegación de la Comisión de Biodiversidad visitó los bloques 31 y 43, del ITT, para constatar los parámetros ambientales y verificar construcciones, vías, pasos deprimidos y revegetación en el sector.

Pero las críticas no se hicieron esperar. 8 meses luego de la consulta popular, Pedro Bermeo, vocero de YASunidos, lamentó que la promesa de Moreno aún no se cumpla. “No se ha ampliado la zona intangible y no se reduce la zona de explotación. Las 300 hectáreas ya están explotadas”. De acuerdo al activista, entre el 40 y 60% del Parque Nacional Yasuní ha sido explotado.

A inicios de noviembre, hubo otro anuncio que alarmó a los activistas. El Gobierno Nacional confirmó “trámites” para explotar el campo Ishpingo, en la parte sur del bloque 43. Tras la noticia, el encargado del Ministerio de Ambiente, Humberto Cholango, presentó su renuncia. Días después se conoció su razón, según los ecologistas: se retiró por el “riesgo genocida y ecocida” por una eventual extracción de Ishpingo.

Asimismo, en representación de la bancada de Revolución Ciudadana, el asambleísta Carlos Viteri Gualinga, acompañado por los dirigentes de la nacionalidad waorani, en Francisco de Orellana, presentaron una solicitud de medidas cautelares para frenar esta decisión. Alertó además, que en la Proforma Presupuestaria 2019 consten recursos provenientes de la explotación petrolera de este sector.

Ishpingo tiene reservas estimadas de 400.000 barriles de petróleo. Dentro del presupuesto para 2019, el régimen consideró la producción de una plataforma en este campo con capacidad de 18.000 barriles diarios.

Una delegación de Mujeres Amazónicas y YASunidos, también reclamaron por la intención del Gobierno Nacional y se tomaron el Ministerio de Hidrocarburos, denunciando una presunta solicitud que habría hecho el ministro Carlos Pérez al Presidente Lenín Moreno, para que emitiera de un decreto que “quita la condición de protegida a la zona de amortiguamiento alrededor del parque nacional Yasuní y elimina la protección a los pueblos de aislamiento voluntario".

Pero luego de una reunión, el Secretario de Estado aseguró que el documento ejecutivo será respecto la ampliación de la zona intangible en, al menos, 50.000 hectáreas y la reducción, a 300 hectáreas, en el área de intervención. Hasta el 20 de diciembre, el Decreto aún no se ha emitido.

Días después, Pérez confirmó que no entrarán en la zona de amortiguamiento del ITT “en este periodo” y solo desarrollarán las plataformas A y B, que están fuera de este sector. Ahí se perforarán 75 pozos y se espera una producción que ronde los 50.000 barriles diarios.

Según Petroamazonas, desde el inicio de su producción en 2016, el bloque 43 del ITT generó más de USD $1.000 millones de ingresos para el Estado. La empresa pública produce alrededor de 408.000 barriles equivalentes de petróleo por día, con un costo total promedio de USD $17,03 por barril. La producción alcanzada en el ITT, en este año llegó a 77.333 barriles por día. /Revise los datos aquí: https://bit.ly/2qKO34X, https://bit.ly/2rLbL1C).

(JPM)

Fuentes: Ecuadorinmediato.com – Petroamazonas – Ministerios del Ambiente y de Energía y Recursos No Renovables