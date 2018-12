POSTURA:Muerte de "Guacho" no significa justicia, perdimos acceso a la verdad: Familiares de periodistas asesinados

Hicieron un llamado para que ambos países "no vean esta muerte como un trofeo de guerra, sino como la posibilidad de hacerse cargo de sus territorios" Luego de que el Gobierno de Colombia y Ecuador confirmaron la muerte del disidente alias "Guacho", a quien se le atribuye el secuestro y asesinato del equipo periodístico de El Comercio y de una pareja ecuatoriana, sus familiares manifestaron que esta muerte no es sinónimo de justicia y criticaron que tampoco "es motivo de celebración". Además, lamentan que las autoridades ecuatorianas, en su comunicado, no hablen de continuar las investigaciones.