LA GACETA (Cotopaxi) El atletismo infantil tiene su aceptación en Salcedo

La dirigencia deportiva en cada carrera debería ir registrando datos de las figuras que se destacan y llevarlas a las selecciones En el cantón Salcedo durante este año y en los últimos días se ha visto la organización de varias competencias en el ámbito de la disciplina del Atletismo Infantil; como no buscar los nuevos talentos que reemplacen a los figuras nacionales e internacionales como han sido Martha y Franklin Tenorio Ramón, y varios más.

Pero existiendo un trabajo coordinado entre la Federación Cantonal de Ligas Barriales y Parroquiales que lógicamente sus competencias están en el deporte recreativo, de masificación y de ocupación del tiempo libre, no es menos cierto que preparan a las niñas, niños y juventud para diversos torneos, entre ellos los campeonatos Interligas de Atletismo Sub 11, luego el Intercantonal de Cotopaxi y finalmente lo que fuera este 2018, los Juegos Deportivos Nacionales Barriales en Machala (El Oro), donde Cotopaxi logró dos medallas nacionales de oro y plata; es decir, no solo es recreación sino que hay competencia y esos talentos van luego a una selección provincial.

Seleccionados que pasan al deporte formativo, que allí tiene que ver la Liga Deportiva Cantonal que manifiestan que si existen buenos talentos en este sureño cantón, pero al no haber una coordinación, el caso que el cantón Salcedo a nivel del Intercantonal barrial quedó en último lugar, pero en cambio otros dirigentes manifestaron que a nivel formativo si existen buenos valores que pudieron representar a la Fedeligas Cantonal; en fin, alegra ver como en estos últimos días se a organizado dos carreras infantiles el caso de la XXXIV Competencia Atlética Infantil ‘Gustavo Gutiérrez Navas’ organizada por radio Brisa con la coordinación de los hermanos y reconocidos periodistas deportivos Manuel y Jorge Calvache y el apoyo de la Liga Cantonal de Salcedo; en cambio este sábado el Gad Municipal realizó otra competencia infantil, es decir, organización y participación existe, falta es coordinación y seguimiento frente a las figuras infantiles que desde los 5 años van saliendo y quieren tener una mano técnica que mediante instrumentos científicos vayan puliendo a esos deportistas que más adelante sean quienes vistan los colores de clubes, de las selecciones de Salcedo, Cotopaxi y que mejor del Ecuador, pero entonces no solo queda en realizar carreras sino en ir más allá, en reclutar talentos y proyectar al alto rendimiento nacional e internacional, como existen ejemplos en otras disciplinas. Por Navidad, la niñez fue beneficiaría de las fundas de confites, regalos y más presentes.