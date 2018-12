La Hora (Quito) Crisis económica también pasa factura a fundaciones

Con la llegada de la época navideña, varias fundaciones del país han tenido que arreglárselas para afrontar la crisis y, al mismo tiempo, alegrar las fiestas de cientos de personas que, a diario, luchan contra enfermedades crónicas o, simplemente, no cuentan con los recursos económicos necesarios.

Gustavo Dávila, presidente de la ‘Fundación jóvenes contra el cáncer’, dedicada a atender a niños, jóvenes y adultos que presentan esta enfermedad, comenta que “este año ha sido uno de los más difíciles, económicamente hablando, para la fundación”. “Las donaciones económicas han disminuido drásticamente en un 50%”, detalla.



Dávila destaca que, asimismo, las donaciones de productos también han disminuido. “El año pasado recibimos 25 computadoras que nos donaron y entregamos a los guerreros. Este año solo fueron 10”.



La falta de donaciones, además, ha afectado directamente la capacidad de cumplir con ciertas actividades, como la entrega de medicamentos.



“El deseo de Navidad de uno de los ‘guerreros’ de la fundación que más me impactó fue de un chico que me comentó que lo único que pediría a Papá Noel es que no falten los medicamentos”, cuenta.



Pese a la crisis, la organización de eventos, ventas y, en menor medida, la entrega de donaciones han ayudado a cubrir estos gastos de la organización.



‘Por una vida’



Gustavo Donoso, presidente de la fundación ‘Por una vida’, por su parte, explica que estas fechas son en las que se incrementa las cantidades de las ofrendas que realizan a la organización. Sin embargo, “este año la situación se ha complicado”.

“Las donaciones de diciembre de este año disminuyeron en un 30% o 40% en relación a años anteriores”, cuenta.





Esto, según señala Donoso, ha afectado la organización de eventos pequeños e, incluso, ha complicado la compra y entrega de medicamentos a casas asistenciales. Pero explica que el apoyo que han recibido de instituciones privadas en estas fechas ha sido un pilar fundamental.



“Organizamos un agasajo navideño a finales de noviembre con la ayuda de entidades privadas, lo cual nos permitió celebrar junto con alrededor de 150 niños y niñas guerreros que forman parte de la fundación”, detalla.



‘Por una vida’ es una entidad sin fines de lucro que tiene como objetivo principal velar por los niños y adolescentes que presenten cuadros de leucemia. Atiende a alrededor de 2.300 niños y niñas que padecen de esta patología.



Como parte de su labor realizan entrega de medicamentos en casas de salud especializadas, como el Hospital Baca Ortiz o la Sociedad de la Lucha Contra el Cáncer (Solca).