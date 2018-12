LA RECONSTRUCCIÓN DE MANABÍ Y ESMERALDAS YA NO ES PRIORIDAD GUBERNAMENTAL

Los 15 hechos de Ecuador en 2018 El Servicio de Rentas Internas (SRI), al 31 de octubre de 2018, recaudó USD $1.634.615.194,17 por contribuciones a partir de la Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación de las zonas afectadas por el terremoto del 16 de abril de 2016. El monto total destinado fue de USD $2.955 millones. Sin embargo, a inicios de 2018, el Ministerio de Finanzas, a cargo de Carlos de la Torre, tomó USD $300 millones de la cuenta para "darle liquidez al Estado". Desde ahí, una serie de críticas se vertieron por la administración de esos recursos, en el gobierno del Presidente Lenín Moreno, y forman parte del especial de Ecuadorinmediato.com, "Los 15 hechos de Ecuador en 2018".

“Lo que hicimos fue una manejo integral, vamos moviendo esos recursos, como dinámica. No podemos tener recursos ociosos. De acuerdo a las necesidades de liquidez, vamos moviendo esas cuentas teniendo en mente que cuando se requieran tendrán que estar disponibles. No podemos tener USD $300 millones de dólares inmovilizados si es que no van a ser utilizados", dijo de la Torre, durante una visita a Manabí, en enero.

Tras sus declaraciones, los asambleístas de CREO pidieron una auditoría a la Contraloría General del Estado (CGE) y anunciaron el inicio de un juicio político en su contra. Además, el político Andrés Páez presentó una denuncia ante la Fiscalía, por el presunto delito de peculado.

La Contraloría explicó que, en ese momento, realizaba tres exámenes especiales al manejo de los recursos recaudados para la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del 2016. La inspección también abarcaba los USD $300 millones que tomó el régimen.

De su parte, el secretario técnico del Comité para la Reconstrucción y Renovación Productiva, Carlos Bernal, aseguró que esos recursos no afectaban a la programación presupuestaria. Sin embargo, reiteró que el ministro Carlos de la Torre debería reintegrar el dinero conforme los fondos lo vayan demandando.

Días más tarde, el Ministerio de Finanzas anunció que los USD $300 millones fueron restituidos, pero justificó que la transferencia que hicieron el 29 de diciembre de 2017, para cubrir necesidades temporales de liquidez, fue hecho en apego a lo que establece el artículo 134 del reglamento general del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas.

Un día después, durante una rueda de prensa desde la Asamblea Nacional, en compañía de su presidente y su segundo vicepresidente, José Serrano y Carlos Bergmann, respectivamente, Carlos de la Torre indicó que el dinero que se tomó de la cuenta de la reconstrucción se utilizó para el pago a proveedores y Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs).

Pero a las pocas horas, a través de redes sociales, los legisladores de la Revolución Ciudadana, publicando documentos, denunciaron que el gobierno no devolvió la totalidad de los USD $300 millones que tomó el Ministerio de Finanzas para dar liquidez al Estado del fondo para la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas.

Según el parlamentario Juan Cristóbal Lloret, en el sistema de esta cartera de Estado se evidenció que tan solo fueron devueltos USD $100 millones. La explicación del ministro de la Torre fue que se realizaron dos depósitos, uno de USD $100 millones, hecho el 09 de enero, y otro de USD $200 millones el 10 de enero.

El 12 de enero de 2018, sorpresivamente, Carlos Bernal presentó su renuncia como secretario Técnico del Comité para la Reconstrucción y Reactivación Productiva de las zonas afectadas por el terremoto del 16 de abril de 2016. Su reemplazo fue José Ricardo Herrera Falcones.

Ya retirado de la función pública, explicó las razones por las que decidió poner fin a su permanencia al frente a este organismo

Según detalló, tuvo desacuerdos con el ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, sobre el retiro de USD$300 millones de la Ley de Solidaridad. "Esto no se puede sostener de esta manera, realmente él (Ministro) le ha mentido a mi provincia (Manabí) y yo no pude permitir que él le mienta".

Entre tanto, desde la cárcel 4, el exvicepresidente de la República, Jorge Glas, aseguró que "no es un accidente, no es casualidad" el retiro de USD $300 millones de la cuenta de la reconstrucción. Según reveló, cuando estaba al frente de las obras en Manabí y Esmeraldas, "reclamé enérgicamente varias veces al Ministro de Finanzas para que asignara las partidas presupuestarias para continuar con las obras”.

“Siempre tenía excusas para darme una respuesta negativa. Ahora comprendo que no era inoperancia, sino la política de "hacer caja"; se trataba de una acción deliberada para no ejecutar", sostuvo.

En febrero, CREO oficializó el pedido de juicio político a Carlos de la Torre. Cinco meses más tarde, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) negó el proceso por considerar que el uso de los fondos no era ilegal y que podía hacérselo en la medida que puedan reembolsarlos a la caja.

Pero en octubre, la solicitud pasó a la Comisión de Fiscalización, que lo calificó y emitió su informe final, en el que dio luz verde para que sea tratado en el Pleno de la Asamblea Nacional. Sin embargo, no obtuvo los votos necesarios para censurar al Exministro.

En febrero, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) resolvió iniciar una investigación a los hallazgos que encontró la veeduría ciudadana a la asignación de fondos a los entes ejecutores para la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto, por parte de la Secretaría Técnica del Comité de Reconstrucción.

Entre ellos, señalaron que la adjudicación de las casas no fue transparente, los constructores contratados recibieron 75% de anticipo para las obras, pero algunos "desaparecieron sin haberlas cumplido y que los GADs, amparados en el Decreto Ejecutivo 1001, “habrían realizado contrataciones sin llevar a cabo procesos de licitación favoreciendo a las grandes empresas constructoras de otras provincias en desmedro de los técnicos y profesionales locales”.

Un mes más tarde, la nueva vicepresidenta, María Alejandra Vicuña, presidiendo por primera vez el Comité de la Reconstrucción, informó que el monto que se destinaría en el primer semestre del año sería de USD $307 millones para 13 proyectos.

Sin embargo, las protestas en las calles varias ciudades afectadas por el terremoto, como Portoviejo, evidenciaron el malestar ciudadano por la “paralización” de obras de la reconstrucción y la “falta de reactivación económica y productiva” pese a la implementación de la Ley de Solidaridad.

En agosto, desde la cárcel 4 de Quito, el Exvicepresidente Glas se hizo eco de este malestar, denunciando la falta de continuidad en las obras. “Lamento que se haya detenido la reconstrucción, les hice un juramento, no pude cumplirlo porque nos traicionaron”, escribió en su carta.

Paralelamente, Ángel Díez, responsable de Operaciones de Préstamo del Banco Europeo de Inversiones (BEI) informó sobre un crédito multisectorial, de carácter provincial, a más de 20 años de plazo y con una subvención por casi 7 millones de euros como apoyo no reembolsable; de USD $175 millones para obras de reconstrucción en Manabí.

La Vicepresidenta señaló que el préstamo financiaría “alrededor de 30 proyectos, de los cuales cuatro son de carácter prioritario, como la restauración del Palacio Municipal de Portoviejo y la ampliación de la cobertura de las redes de distribución en los sistemas de agua potable y alcantarillado para las parroquias de Tarqui y Los Esteros en Manta. La Segunda Mandataria anunció también que se esperaría la concreción de un crédito de USD $26 millones para la reactivación económica y productiva de Esmeraldas.

Para septiembre, la Contraloría General del Estado informó sobre irregularidades en el manejo de los recursos recaudados para la reconstrucción. La entidad de control evidenció 11 anomalías y determinó una glosa de USD $6 millones debido a la responsabilidad que conllevó el “mal manejo” de estos fondos, sin precisar los funcionarios que estarían involucrados.

La Fiscalía tomó cartas en el asunto y, estando a cargo de Paúl Pérez Reina, dispuso la ejecución de diligencias contables, pero no existían peritos que hagan esos trámites. En diciembre, la Contraloría informó sobre nuevas presuntas irregularidades, entre precios cuestionables e, incluso, fallas técnicas. (Revise el informe aquí: https://bit.ly/2AmgEp9).

Entre tanto, durante su visita en China este mes, el Presidente de la República, Lenín Moreno, anunció que el país obtuvo tres desembolsos. El primero, de USD $900 millones y el segundo de USD $30 millones de cooperación no reembolsables. Mientras que, el tercero fue por USD $69.3 millones, al 2%, a un plazo de 20 años, para obras de reconstrucción.

Revise los datos de recaudación por concepto de la Ley de Solidaridad y el Informe Trimestral de Gestión de la Secretaría Técnica del Comité para la Reconstrucción: https://bit.ly/294IW8l, https://bit.ly/1MFKMHl, https://bit.ly/2AmgEp9, https://bit.ly/2SiKoaK, https://bit.ly/2ReR24t.

