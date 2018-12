EL NORTE (Imbabura) Junta Electoral rechaza candidatura de Conejo

En la resolución de la Junta Electoral consta que Conejo, que inscribió su candidatura a alcalde de Otavalo por ‘Únete’, es adherente permanente de ‘Minga’ A las 23:00 del domingo 23 de diciembre estuvo lista la resolución de los vocales de la Junta Electoral de Imbabura en la que se rechaza la candidatura de la inscripción de Mario Conejo, a la alcaldía de Otavalo.

En la resolución consta que Mario Conejo, inscrito como candidato a Alcalde de Otavalo por el Movimiento Únete, “es adherente permanente de la organización política denominada Minga” aprobada con cinco votos de los integrantes de la Junta: Diana Lechón, Pablo Egas, César Maigua, Mónica Valenzuela y Carlos Jaramillo.

Mucho hermetismo. Diana Lechón, presidenta de la Junta Electoral de Imbabura, prefirió no dar detalles sobre la resolución.

Diario EL NORTE tuvo acceso al documento y llegó hasta las instalaciones de la Delegación Electoral de Imbabura, sin embargo, desde Secretaría nos informaron que los vocales y la presidenta de la Junta se encontraban en sesión permanente y tampoco nos permitieron fotografiar la reunión.

Denuncias. Cuatro objeciones presentaron contra la candidatura de Mario Conejo, que denuncian la adherencia del candidato al movimiento ‘Minga’.

La primera la presentó PAIS, lista 35, en alianza con Minga, lista 104.

La segunda objeción la presentó el movimiento político Compromiso, lista 105; la tercera es de la alianza Todos por Otavalo y la cuarta objeción la presentó CREO, lista 21.

Se defiende. Mario Conejo precisó que se tomarán decisiones dentro del movimiento Únete para analizar la posibilidad de una apelación ante los organismos electorales pertinentes.

Sobre su adherencia a Minga, que consta en la resolución, Conejo asegura que su nombre no está en los registros del movimiento como afiliado ni como adherente.

“Por eso es que el Consejo Electoral emite una certificación de que no estoy afiliado a ningún partido ni movimiento”, asegura. Precisa que dicha certificación es del 18 de noviembre de 2018.

“El CNE estaría aceptando que este documento, que ellos emiten, no tiene ninguna validez”, enfatiza.

Agrega que “Minga no ha hecho nunca un proceso de afiliación”. Reconoce que sí firmó para la conformación del movimiento Minga y que su rúbrica fue rechazada por el organismo electoral. “Se aplican criterios políticos para perjudicar a Otavalo. Me imagino que los candidatos no tienen el suficiente respaldo o la credibilidad ni seguridad en ellos mismos”, puntualiza.